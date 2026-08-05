Marcos Calvente denunció penalmente la venta irregular de terrenos en Guaymallén

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente , denunció penalmente la venta irregular de terrenos en el departamento. A través de publicaciones en redes sociales se ofrecían propiedades en zonas del municipio que no cuentan con las características necesarias para ser urbanizadas.

La presentación la realizó el jefe comunal esta mañana en el Polo Judicial Penal luego de ser advertidos por vecinos del departamento que tomaron conocimiento de esta situación y el caso de una persona que adquirió uno de los terrenos ofrecidos de manera irregular.

Calvente sostuvo que la denuncia penal apunta a una serie de publicaciones que pretenden vender y comercializar unos terrenos en el departamento de Guaymallén, que, según actuaciones municipales, no gozan de las características para ser urbanizado.

“Hemos presentado todas las pruebas para que la justicia investigue estos hechos y determine las personas involucradas y las responsabilidades asociadas. Son publicaciones que se han hecho a través de redes sociales. Nosotros hemos tomado conocimiento de eso a partir de las denuncias de los vecinos”, expresó el intendente.

Las autoridades municipales detectaron el caso de una persona que adquirió uno de los terrenos y sumarán esa información para incorporar también a la presentación judicial.

En dónde se ubican los terrenos

Municipalidad de Guaymallén

El intendente señaló que son terrenos privados localizados en dos distritos del departamento, en Puente de Hierro y Colonia Molina. “Hemos realizado la constatación de acuerdo a la normativa municipal, y esos terrenos no están aptos para ser urbanizados y, por lo tanto, no se pueden vender para la construcción de la vivienda”, advirtió.

“Ese terreno directamente está en una zona de reserva ambiental, hay una zonificación que está dentro del plan de ordenamiento territorial. Esos terrenos no están aptos para ese tipo de emprendimiento. Se pueden hacer otro tipo de cuestiones, pero es una zona de reserva ambiental”, manifestó.

Calvente sostuvo que la denuncia penal apunta a establecer las responsabilidades de esta supuesta estafa y al mismo tiempo alertar a los vecinos de que, ante la compra de un bien, ya sea un terreno o una propiedad, averigüen en el municipio.

Asimismo, explicó que en las publicaciones de redes sociales que ofrecían los terrenos se utilizaban imágenes de obras realizadas por el municipio para confundir.

“Ofrecía varios terrenos en el departamento. Son terrenos que estaban localizados en esos dos distritos, que todos tienen esta misma característica. Son terrenos donde no se puede construir o edificar construcciones particulares. Hasta ahora hemos detectado tres”, planteó.