Crisis diplomática en la región: por qué Argentina y Estados Unidos le dan la espalda a Brasil

Las relaciones diplomáticas en el continente enfrentan un nuevo punto de fricción. En una reciente medida de presión, la administración estadounidense revocó el visado de la embajadora brasileña en Washington , Maria Luiza Ribeiro Viotti . La decisión responde a la retención por parte de Brasilia de la aprobación diplomática formal del embajador designado por la Casa Blanca para el país sudamericano, así como a la denegación de visados a otros funcionarios norteamericanos.

Un alto funcionario del Departamento de Estado precisó el alcance de la medida: “La medida consistió en revocar o cancelar el visado de un diplomático de alto rango destinado aquí . Eso no equivale a expulsar a la persona del país. Significa que permanece aquí sin visado, pero que este le sería restituido si se restableciera el equilibrio mediante la concesión del agrément —el visto bueno diplomático, habitualmente un mero trámite— al candidato a embajador que hemos propuesto ”.

La respuesta del Palacio de Planalto y la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Brasil no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, el gobierno de Lula repudió tajantemente la decisión del gobierno norteamericano, calificando de falsas las justificaciones presentadas: “El gobierno brasileño repudia la decisión anunciada hoy por el Departamento de Estado de EE.UU. de modificar el visado de la embajadora de Brasil en Washington. Las dos justificaciones presentadas son falsas . El proceso de concesión del agrément es confidencial y el nombre del designado solo debería hacerse público una vez concedida la anuencia. El gobierno de Estados Unidos anunció públicamente el nombre de su candidato antes de presentar la solicitud formal”.

Esta acción se suma a reiterados reclamos por parte de la administración brasileña, que ha rechazado en diversas oportunidades lo que considera intentos de injerencia por parte de Estados Unidos para favorecer a sectores conservadores en la política interna de la región.

Mientras Washington y Brasilia cruzan acusaciones, la dinámica en Buenos Aires adquiere un matiz particular. La relación diplomática entre la gestión de Javier Milei y el gobierno de Lula da Silva transita un terreno minado por diferencias ideológicas. Aunque la Casa Rosada insiste en diferenciar el plano de los alineamientos políticos de los vínculos institucionales entre Estados, la respuesta desde Brasilia ha escalado.

EFE

Tras recientes declaraciones críticas del mandatario argentino, Brasil definió que su embajador en Argentina no regresará a Buenos Aires, al menos hasta después de las elecciones presidenciales de octubre en el país vecino.

La posición de la Cancillería argentina

Ante la decisión del gobierno brasileño, la Cancillería argentina ratificó su postura de no aplicar medidas recíprocas ni escalar el conflicto en el plano formal.

"Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional. Ese criterio es el que la Argentina sostiene hoy", expresaron desde el Palacio San Martín a través de un comunicado oficial.

Desde el Ejecutivo argentino remarcaron que el vínculo bilateral debe permanecer por encima de las disputas ideológicas, enfatizando que las relaciones entre los Estados tienen que estar guiadas por los intereses permanentes de sus pueblos y no por coyunturas o necesidades políticas de los mandatarios. En ese sentido, reafirmaron que la política exterior nacional continuará enfocada en la defensa de la soberanía y el mandato popular, manteniendo la representación diplomática correspondiente y buscando preservar la estabilidad con sus socios estratégicos en el continente.