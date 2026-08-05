Pablo Quirno apuntó contra Lula, tras la ruptura diplomática con Brasil: "Visitó a CFK previo a las elecciones y no nos quejamos"

El canciller Pablo Quirno cuestionó este miércoles la decisión de Lula da Silva de retirar al embajador brasileño de Argentina y la expulsión del principal representante argentino en Brasilia , tras las nuevas descalificaciones de Javier Milei.

En el marco del anuncio de la llegada del Papa León XIV , el funcionario respondió algunas preguntas y se refirió a la ruptura diplomática.

“Con respecto al tema Brasil, nosotros anoche emitimos un comunicado desde Cancillería, donde informamos que la Cancillería brasilera llamó a nuestro embajador argentino en Brasil, donde determinó que la relación es a nivel de encargado de negocios y pidió también que nuestro embajador se retire de Brasil”, narró inicialmente.

“Eso es una decisión unilateral de Brasil que lamentamos”, enfatizó el ministro, quien añadió: “En estos últimos años han habido expresiones de ambos lados que justamente transparentan esa diferencia política, esa diferencia ideológica. Argentina ha decidido, ante cada uno de esos episodios de Brasil, no llevar esto a una distancia diplomática. Brasil decide, tiene todo el derecho a decidir lo que ha decidido. Nosotros lamentamos porque entendemos que hay otro camino para preservar las relaciones entre nuestros países”.

En ese sentido, criticó al presidente brasileño, a quien le atribuyó influencia en la política argentina durante las elecciones del año pasado: “Y la verdad que es lamentable también que de alguna manera se quejen de injerencias en procesos electorales cuando el propio presidente Lula visitó previo a las elecciones del año pasado también a la presidente Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria y no hubo de nuestra parte ningún tipo de problema ni ninguna queja de injerencia”.

“Son de alguna manera las reglas del juego. o sea, el presidente Lula, su gobierno han proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados y también creo que es una es una cuestión más de fondo más que de formas”, manifestó Quirno.

“O sea, la cuestión de fondo es que tenemos diferencias ideológicas profundas. En la región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos y esperamos que eso también suceda en Brasil”, completó.

A su vez, indicó que “Brasil está teniendo conflictos con diferentes países, como lo ha tenido recientemente con Paraguay y recientemente también con Brasil, lo que indica que esto no es una cuestión solamente con Argentina”. “Esto es una decisión de Brasil de escalar temas que, para nosotros, no tienen la escala y que tienen que permanecer en el ámbito ideológico y en el ámbito político de una contienda electoral donde estamos claramente enfrentados en los deseos de los resultados”, consignó

Pese a las críticas, señaló que no pretenden escalar más la tensión política. “En toda disputa o en toda confrontación, para pelearse hacen falta dos. Argentina lamenta la decisión unilateral de Brasil. Creemos que ese no es el camino. Nosotros estamos siempre dispuestos a mantener las relaciones. Como dije recientemente en una entrevista, del lado nuestro no va a haber ninguna acción diplomática en respuesta a lo que haga Brasil. Brasil tiene todo el derecho a tomar las decisiones que tiene. Nosotros vamos a seguir manteniendo las relaciones al nivel que decida Brasil. O sea, para pelearse hacen falta dos. No cuenten con Argentina para eso. Nosotros vamos a estar dando una lucha por las ideas de la libertad, eso es lo único que estamos haciendo”, finalizó.