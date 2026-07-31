Javier Milei recibió al presidente de Corea del Sur para fortalecer la relación comercial: "Una oportunidad histórica"

El presidente Javier Milei recibió este viernes por la mañana en Casa Rosada a su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung , con quien mantuvo una reunión bilateral para fortalecer lazos comerciales.

Los mandatarios se mostraron para una foto protocolar en el Salón Blanco y posteriormente encabezaron un encuentro a solas y luego se sumaron sus gabinetes.

Lee fue recibido ayer por el canciller argentino, Pablo Quirno , quien en redes sociales destacó que se trata de la primera visita a Argentina de un mandatario surcoreano en 22 años.

"Junto al presidente Milei, encabezarán una nutrida agenda de trabajo en lo que representa una oportunidad histórica con una de las economías más dinámicas del mundo para ampliar el comercio, las inversiones y los proyectos conjuntos", destacó Quirno.

Buenos Aires es la última escala de la gira de Lee por la región, donde tuvo como primera parada Brasilia, donde se reunió con su homólogo brasileño , Luiz Inácio Lula da Silva, y luego São Paulo, donde participó de un foro empresarial.

Como parte de su gira también visitó Chile, donde se reunió con el presidente de ese país, José Antonio Kast.

Corea del Sur ha mostrado su interés por llegar a un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

"Los países del Mercosur son líderes mundiales en agricultura, producción de alimentos, energía y minerales críticos. Corea del Sur es líder mundial en manufactura avanzada, tecnologías digitales, construcción naval, baterías e innovación. Al aunar estas fortalezas, podemos crear cadenas de valor resilientes que beneficien a ambas regiones", señaló días atrás Lee en una entrevista con EFE.

Qué dijo el presidente surcoreano de Argentina

Javier Milei recibió al presidente de Corea del Sur en Casa Rosada

En su cuenta de X, Lee Jae-myung escribió: “Partimos hacia la Argentina, un país lleno de la pasión del tango y del amor por el fútbol. Se trata de la primera visita oficial de un Presidente de la República de Corea a la Argentina en 22 años”.

“Buscaremos reafirmar el enorme potencial que comparten nuestros dos países y convertirlo en resultados concretos que puedan ser percibidos por nuestros ciudadanos y nuestras empresas”, señaló y agregó: “Además de fortalecer la cooperación en materia de seguridad económica, en áreas como los minerales críticos, la energía y los alimentos, también impulsaremos nuevas oportunidades de colaboración de cara al futuro en ámbitos como la cultura, la ciencia y la tecnología, y el sector aeroespacial”.

“He sabido que el proyecto de desarrollo de litio que nuestras empresas realizan en la Argentina se llama “Sal de Oro”. Espero que esta reunión Cumbre permita que la cooperación entre nuestros dos países dé frutos tan valiosos y brillantes como el oro”, concluyó.