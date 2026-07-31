Una encuesta reveló las chances electorales de Javier Milei y sus competidores para el 2027

Una reciente encuesta nacional de Reale Dalla Torre Consultores analizó las chances de cara a las elecciones presidenciales del 2027 que tiene el actual mandatario Javier Milei y el resto de los competidores que aspiran a sucederlo. El dirigente oficialista aparece en la “pole position” en la carrera electoral pero el relevamiento advierte que no ganaría en primera vuelta y se impondría de manera ajustada en un eventual balotaje contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof .

El estudio de opinión se realizó entre el 24 y el 28 de julio en todo el país sobre un total de 1.162 casos con un margen de confianza del 95% y un error muestral del 4%.

El dirigente con mayor imagen positiva es Milei con un 39,3%, seguido por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con un 33,8%. La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aparece con un 31,2% de imagen positiva, la vicepresidenta Vitoria Villarruel con el 30%, el gobernador Kicillof con el 29,5%, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman con el 23,5% y el ex presidente Mauricio Macri con el 21,6%.

Otro de los aspectos relevados por esta encuesta es la opinión respecto a la actual gestión presidencial. El 32,6% aprueba la gestión y el 54,4% desaprueba. La aprobación se recupera, aunque sin superar el techo de un tercio, mientras que la desaprobación se mantiene estable. El saldo continúa siendo negativo, pero se interrumpe una tendencia de dos meses consecutivos de deterioro.

El 31,8% de los encuestados señala que el gobierno de Milei es el principal responsable de cómo está la economía hoy. En tanto, el 32.6% se lo atribuye a la herencia recibida del kirchneirsmo y un 28,1% responsabiliza a “ambos por igual”.

Chances electorales, primera vuelta y balotaje

Otro de los ejes de la encuesta es la potencialidad electoral de las principales figuras que aspiran a competir por la presidencia en 2027. Milei exhibe el mayor potencial electoral y duplica a Kicillof en intención de voto seguro. El presidente tiene una potencialidad de voto del 42,6% y el gobernador de Buenos Aires una del 33,2%. Sin embargo, la fortaleza del mandatario nacional convive con un rechazo del 51,5%: más de la mitad afirma que nunca lo votaría.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se coloca en el segundo lugar de potencialidad con el 33,5%, impulsada principalmente por quienes probablemente la votarían.

La senadora nacional libertaria Patricia Bullrich logra un 32,5% de potencial electoral, mientras que la diputada nacional del Frente de Izquierda se ubica con un 29,7%.

Kicillof y Bullrich se erosionan lento y Bregman crece desde abajo. La estructura de potenciales está hoy más ordenada a favor del oficialismo que hace dos meses.

A la hora de medir la intención de voto, el relevamiento ubicó a Milei con 30,5%, mientras que un Peronismo unificado se ubica en 23 puntos. Axel Kicillof registra un 14,8%; Sergio Massa un 6,4%; Juan Grabois un 1,4%; y Sergio Uñac un 0,4%.

La opción de un espacio nuevo y diferente acumula un 10,4% de las preferencias, mientras que Bregman aparece con un 6,4% y la vicepresidenta Villarruel con un 5,3%.

En este escenario, si las elecciones fueran hoy, el oficialismo mantendría una ventaja superior a los 7 puntos porcentuales, mientras que el voto en blanco o por ninguno de los aspirantes presidenciales se ubicaría en un 14,2%.

Este sondeo de opinión también indagó a los consultados si votarían a Milei aunque su situación económica personal no mejore el próximo año. El 26% respondió que igual lo votaría, el 20,3% que su respaldo dependería de que mejore la situación económica personal. En tanto, el 45,7% indicó que no lo votaría porque nunca le gustó.

Ante un potencial escenario de balotaje la encuesta analizó una contienda entre Mileu y una figura opositora proveniente del peronismo. En esta disyuntiva, el 28,6% advirtió que votaría a Milei para frenar al peronismo, el 25,% se inclinaría por el peronismo.

Respecto de la intención de voto de cara a un eventual balotaje entre Milei y Kicillof, el 39,8% respondió que votaría por la reelección del dirigente libertario, mientras que el 36,3% que optaría por el referente justicialista. El 12,1% indicó que votaría en blanco o no votaría y el 11,8% que no sabe.

El voto en blanco del balotaje viene bajando en los 3 últimos meses. La polarización va ordenando a los que no querían elegir, y el que se ordena reparte mitad y mitad.

Chances de reelección de Millei

La encuesta de Reale Dalla Torre volvió a medir el índice de reelegibilidad del presidente Milei. Este indicador mide la chance de que el presidente reelija la intención de voto de primera vuelta y el resultado del balotaje relevado (escenario Milei vs Kicillof).

Este índice se ubica en un 72% de probabilidad de que Milei sea reelecto presidente. El mandatario nacional no gana en primera vuelta ya que su caudal queda por debajo del umbral del 45% (39,8 de válidos). Con un peronismo que concurre unificado, su vía sigue siendo el balotaje, como en 2023. En ese escenario, ganaría ajustado en el balotaje contra Kicillof, ya que el antikirchnerismo ordena la elección.