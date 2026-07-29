Mauricio Macri vuelve al centro de la escena: una encuesta lo muestra como un obstáculo para Javier Milei en 2027

Una nueva encuesta nacional señala que una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2027 podría reducir la intención de voto de La Libertad Avanza y complicaría las aspiraciones reeleccionistas del presidente Javier Milei .

El relevamiento, realizado entre el 19 y el 25 de julio por la consultora Isasi-Burdman sobre 1.896 casos en todo el país, evaluó dos escenarios electorales : uno sin participación del PRO como fuerza independiente y otro con el espacio encabezado por el expresidente.

Según el estudio, cuando el PRO no compite por separado, La Libertad Avanza alcanza una intención de voto del 39%, mientras que Fuerza Patria obtiene el 23%, una diferencia de 16 puntos que dejaría al oficialismo cerca de imponerse en primera vuelta.

En ese escenario, una alianza entre la UCR y partidos provinciales del PJ reúne el 7%, el Frente de Izquierda también obtiene el 7%, otras fuerzas suman el 6% y un 18% de los consultados permanece indeciso.

En cambio, cuando el PRO aparece como una alternativa electoral propia, el oficialismo desciende cuatro puntos y queda con el 35%de intención de voto, Mauricio Macri obtiene un 10%, mientras que el peronismo kirchnerista de Fuerza Patria conserva un 23%.

De acuerdo con el sondeo, una eventual candidatura presidencial de Macri no dejaría al líder del PRO en condiciones de entrar en un balotaje pero sí de condicionar un posible triunfo de Javier Milei y obligarlo a competir en una segunda vuelta electoral, un escenario que el jefe de Estado quiere evitar.

Karina pisa el acelerador para sellar un acuerdo electoral

Los resultados se conocen luego de que trascendiera que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, buscaría avanzar en un entendimiento político con Mauricio Macri para las elecciones, para desalentar una eventual postulación presidencial en 2027 del fundador del PRO.

La imagen de Milei, en caída

El informe también relevó la imagen del presidente Javier Milei y la evaluación de su gestión, que da mejores números que el de otras consultoras. El mandatario registra un 43% de imagen positiva frente a un 44% de negativa, mientras que un 12% la califica como regular.

En materia económica, la encuesta afirma que las principales preocupaciones de los encuestados continúan siendo los bajos ingresos, mencionados por el 25%, y el desempleo, señalado por el 20%.

Además, el estudio detectó un predominio del pesimismo sobre la evolución de la economía hacia fin de año: el 38% cree que la situación será peor que la actual, el 33% considera que mejorará, el 25% estima que permanecerá igual y el 4% no respondió.

Axel Kicillof encabeza la lista de opositores

Por otra parte, la encuesta ubicó al gobernador bonaerense Axel Kicillof al frente del liderazgo opositor con el 24% de las menciones, seguido por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el 18% y Mauricio Macri con el 12%.

Más atrás aparecen Myriam Bregman del Frente de Izquierda con un 6%, el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro con un 3%, el diputado Juan Grabois y el excandidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa con un 2% cada uno, mientras que un 33% optó por otras figuras o no expresó una preferencia.