Qué dijo el Gobierno tras la aparición de presos de San Felipe en un streaming

Luego de que un grupo de presos del penal San Felipe intervinieran en una transmisión en vivo con un streamer, el Gobierno de Mendoza habló del caso y afirmó que fueron sumariados cinco internos de ese complejo penitenciario, a la vez que explicaron las medidas que han implementado para evitar el ingreso de celulares al servicio penitenciario.

Durante el fin de semana se viralizó un video de una charla que tuvo el streamer Valentín Melo a través de OmeTV, una plataforma de videollamadas, con un grupo de internos que manifestaron estar alojados en el penal San Felipe.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, se refirió este miércoles a la situación y advirtió que han sido identificados y sumariados 5 presos que participaron de ese streaming.

“Eso es novedad porque en diciembre del 2023 cuando llegamos a la gestión dijimos que no haya más celulares en las cárceles. Hoy es novedad algo que hasta esa fecha era la normalidad”, expresó la ministra.

Asimismo, sostuvo que “tenemos el registro de que pasaron 16.800 celulares autorizados legalmente. A eso hay que sumarle los no registrados pero que también ingresaron al Servicio Penitenciario. Nosotros hemos avanzado con requisas intramuros y con controles en los ingresos y hemos logrado el secuestro del 70% de ese número”.

“Una vez que han pasado tantos celulares indiscriminadamente otorgados a personas privadas de la libertad nosotros sabíamos que eso no iba a ser fácil. Durante el 2024 dimos la batalla judicial porque sosteníamos que no había que habilitar celulares intramuros y volver a una restricción. Y en abril del 2025 presentamos un plan para mejorar el control de ingreso. Invertimos en la instalación de 300 cámaras en las zonas de ingreso. Controlamos con qué teléfono ingresa el penitenciario y con cuál sale”, remarcó Rus sobre la política implementada para evitar el ingreso de celulares a las cárceles.

Por otro lado, la ministra indicó que “tenemos un promedio de secuestro de 16 celulares por día. Y eso no cuenta lo que evitamos que ingrese. En la última quincena hemos evitado que ingresen 782 celulares en los controles. Estamos avanzando en una nueva licitación para un sistema de inhibición y también con body scanners”.