Qué es la Ley Anti-aguantaderos: el plan para intervenir y demoler búnkers delictivos
El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de ley para regular la intervención de inmuebles vinculados a actividades delictivas.
El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de Ley Antiaguantaderos para intervenir inmuebles usurpados vinculados a actividades delictivas. La iniciativa permite la demolición de estas casas y la recuperación de espacios para los vecinos de zonas afectadas por estos “búnkers delictivos”.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, presentaron este miércoles el proyecto que permite intervenir inmuebles vinculados al delito.
Actualmente estas intervenciones se llevan adelante gracias a una resolución ministerial, pero ahora, el Ejecutivo provincial busca otorgar un respaldo legal a las acciones que viene realizando el Ministerio de Seguridad y Justicia en la intervención preventiva de inmuebles vinculados a actividades delictivas.
Esta herramienta ha permitido concretar más de 10 demoliciones de inmuebles considerados peligrosos para la seguridad pública, además de recuperar propiedades usurpadas y evitar nuevas ocupaciones ilegales mediante su cierre preventivo.
El objetivo de la ley para destruir búnkers delictivos
La intención del Ministerio de Seguridad es que esta medida se conviertan en una política de Estado y tenga un marco legal que fortalezca el trabajo en sintonía con los gobiernos municipales para la identificación e intervención de estos inmuebles.
La ministra Mercedes Rus indicó esta mañana que la propuesta tiene como fin “proteger al vecino, recuperar los barrios a favor del vecino y que no sean espacios para el delincuente”.
Remarcó que habilita la demolición y el cerramiento de lugares que están abandonados o son utilizados para esconderse del delito o para venta de droga.
“Hasta el momento se ha avanzado en total en 20 intervenciones y algunas han tenido que ver solamente con tapiar o cerrar inmuebles. Hemos logrado avanzar con 13 de ellos son demoliciones. Todos son lugares que los vecinos venían pidiendo desde hace muchos años”, expresó la funcionaria y remarcó que los trabajos se han realizado en inmuebles ubicados en Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y Maipú.
“Nosotros logramos con esta intervención administrativa hacerlo rápidamente y lograr una coordinación efectiva con los municipios para que ellos recuperen este lugar y hagan las remediaciones de estos lugares. Eso también es un aspecto importante de la ley”, explicó.
Asimismo, remarcó que ya tienen convenios firmados con varios de los municipios con demoliciones y tapiados para avanzar en esa línea y expresó: “Queremos que esto tenga un seguro a través de una norma legal y por eso la presentación para que comience el estudio en la Cámara de Diputados”.