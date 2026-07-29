Qué es la Ley Anti-aguantaderos: el plan para intervenir y demoler búnkers delictivos

El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de Ley Antiaguantaderos para intervenir inmuebles usurpados vinculados a actividades delictivas. La iniciativa permite la demolición de estas casas y la recuperación de espacios para los vecinos de zonas afectadas por estos “búnkers delictivos”.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi , presentaron este miércoles el proyecto que permite intervenir inmuebles vinculados al delito.

Actualmente estas intervenciones se llevan adelante gracias a una resolución ministerial, pero ahora, el Ejecutivo provincial busca otorgar un respaldo legal a las acciones que viene realizando el Ministerio de Seguridad y Justicia en la intervención preventiva de inmuebles vinculados a actividades delictivas.

Esta herramienta ha permitido concretar más de 10 demoliciones de inmuebles considerados peligrosos para la seguridad pública, además de recuperar propiedades usurpadas y evitar nuevas ocupaciones ilegales mediante su cierre preventivo.

La intención del Ministerio de Seguridad es que esta medida se conviertan en una política de Estado y tenga un marco legal que fortalezca el trabajo en sintonía con los gobiernos municipales para la identificación e intervención de estos inmuebles.

La ministra Mercedes Rus indicó esta mañana que la propuesta tiene como fin “proteger al vecino, recuperar los barrios a favor del vecino y que no sean espacios para el delincuente”.

Remarcó que habilita la demolición y el cerramiento de lugares que están abandonados o son utilizados para esconderse del delito o para venta de droga.

“Hasta el momento se ha avanzado en total en 20 intervenciones y algunas han tenido que ver solamente con tapiar o cerrar inmuebles. Hemos logrado avanzar con 13 de ellos son demoliciones. Todos son lugares que los vecinos venían pidiendo desde hace muchos años”, expresó la funcionaria y remarcó que los trabajos se han realizado en inmuebles ubicados en Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y Maipú.

“Nosotros logramos con esta intervención administrativa hacerlo rápidamente y lograr una coordinación efectiva con los municipios para que ellos recuperen este lugar y hagan las remediaciones de estos lugares. Eso también es un aspecto importante de la ley”, explicó.

Asimismo, remarcó que ya tienen convenios firmados con varios de los municipios con demoliciones y tapiados para avanzar en esa línea y expresó: “Queremos que esto tenga un seguro a través de una norma legal y por eso la presentación para que comience el estudio en la Cámara de Diputados”.