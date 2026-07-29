El Gobierno confirmó la fecha de cobro para los estatales mendocinos

A través de un comunicado informaron qué día estarán depositados los sueldos de los empleados públicos de la provincia.

El Gobierno de Mendoza anunció este miércoles que los trabajadores públicos de la provincia cobrarán sus sueldos el próximo viernes 31 de julio. Como es habitual, los trabajadores públicos de la provincia perciben sus sueldos el último día hábil del mes

A través de un comunicado difundido por las redes oficiales, el Ejecutivo confirmó la fecha de cobro para las estatales mendocinos.

"El próximo viernes 31 de julio estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales”, indicaron desde el Gobierno.