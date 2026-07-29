Pablo Quirno le bajó el tono a la crisis bilateral con Brasil: "De nuestro lado no hay chance de romper la relación"

Quirno aseguró que la agenda comercial del Mercosur no corre peligro y ratificó que el Gobierno no llevará el conflicto al plano institucional.

En medio del temblor diplomático originado por las severas críticas del presidente Javier Milei hacia la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto de campaña de Flávio Bolsonaro, el canciller argentino, Pablo Quirno, salió a bajarle el tono a la polémica.

En diálogo con Radio Mitre, el diplomático enmarcó los cruces verbales dentro de un distanciamiento ideológico de larga data y descartó de forma categórica un quiebre en los lazos bilaterales.

Al ser consultado sobre la necesidad de los insultos y la dureza del discurso presidencial, Pablo Quirno argumentó que los hechos responden a una dinámica que trasciende la coyuntura actual: "Esto se debe enmarcar en una serie de episodios que vienen ocurriendo entre Brasil y la Argentina por diferencias políticas e ideológicas que tenemos y que tiene el presidente Milei con el presidente Lula; vemos el mundo de una manera totalmente diferente y ese es el marco de la discusión".

"Separamos lo político de lo institucional" El titular del Palacio San Martín recordó que la tirantez entre las administraciones de ambos países no representa un fenómeno novedoso en la región. "El gobierno de Alberto Fernández y el de Jair Bolsonaro también se llevaron mal. Hay evidentemente una diferencia ideológica muy marcada", señaló, restándole centralidad a las declaraciones de Milei.

EFE Para mantener una postura pragmática frente al malestar de Brasilia, el canciller remarcó que desde la Casa Rosada buscan separar el plano ideológico y político de lo estrictamente institucional para no mezclar las cosas. Bajo esta premisa, sostuvo que la Argentina no ha respondido ni responderá a los cuestionamientos del gobierno de Lula da Silva, y fue tajante al descartar un escenario de ruptura al asegurar que, desde el lado argentino, no existe ninguna chance de cortar la relación bilateral.