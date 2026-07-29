Qué sanciones enfrentan los presos de San Felipe que participaron de la transmisión de un conocido streamer

Los presos que participaron de una charla con un streamer desde la cárcel de San Felipe , en Mendoza, utilizando teléfonos celulares, serán sometidos a sanciones disciplinarias que podrían afectar su situación procesal. La medida fue adoptada luego de que el Servicio Penitenciario detectara la irregularidad y realizara un operativo en el pabellón donde se encontraban alojados.

Fuentes allegadas al episodio explicaron a MDZ que la situación ya había sido advertido por las autoridades penitenciarias el domingo 26 de julio , varios días antes de que el video comenzara a viralizarse en redes sociales.

A partir de esa detección , personal del área de Inteligencia del Servicio Penitenciario inició una serie de tareas investigativas que permitieron establecer en qué sector del establecimiento se encontraban los internos involucrados . Con esos datos, se dio intervención al Complejo Penitenciario N°2 San Felipe para avanzar con las medidas correspondientes.

Como resultado de esas actuaciones, la Coordinación de Seguridad y la Unidad de Grupos Especiales realizaron una requisa en el pabellón señalado, procedimiento durante el cual fueron secuestrados cinco celulares . Los dispositivos serán sometidos ahora a distintas pericias para determinar la identidad de sus propietarios , quiénes los utilizaron durante la transmisión y si contienen elementos de interés para la investigación.

Siempre de acuerdo con la información obtenida por este medio, la principal consecuencia para los internos involucrados será la apertura de actuaciones administrativas y disciplinarias , ya que la tenencia de teléfonos celulares constituye una falta grave dentro de los establecimientos penitenciarios de Mendoza.

Así fue la transmisión desde el penal San Felipe

Instagram @valenmelograna

Las fuentes explicaron que ese tipo de infracciones repercute directamente sobre el código de conducta y concepto de las personas privadas de la libertad, un sistema de evaluación que mide, por un lado, el respeto por las normas de convivencia y disciplina del penal y, por otro, el grado de avance del interno en su proceso de reinserción social.

Esa calificación resulta determinante para acceder a distintos beneficios previstos por la legislación penitenciaria, como las salidas transitorias, los regímenes de semilibertad o la libertad condicional. En consecuencia, los internos que sean considerados responsables de haber utilizado los celulares podrían ver demorado o incluso impedido el acceso a esos beneficios mientras permanezcan afectados por las sanciones disciplinarias.

Hasta el momento, la investigación también busca establecer cómo ingresaron los teléfonos al penal y si existió algún tipo de colaboración externa o interna que facilitara el ingreso de los dispositivos, cuya tenencia se encuentra expresamente prohibida en todas las cárceles de la provincia.

El stream en donde participaron los presos

El episodio salió a la luz luego de que un grupo de internos alojados en el Complejo Penitenciario San Felipe apareciera en un live realizado a través de la plataforma OmeTV, donde mantuvieron una conversación con el streamer bonaerense Valentín Melo, quien cuenta con más de 600.000 seguidores en redes sociales.

Durante la transmisión, los detenidos revelaron que se encontraban alojados en el penal mendocino, imágenes que rápidamente comenzaron a circular por distintas plataformas y generaron una fuerte repercusión.