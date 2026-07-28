Una cámara registró la violenta explosión en una vivienda de barrio Parque Capital Sur, en Córdoba. Dos personas sufrieron graves quemadura.

Una cámara registró la explosión que destruyó una vivienda en Córdoba: hay dos heridos graves

Una cámara registró la explosión que destruyó una vivienda en Córdoba: hay dos heridos graves

Una violenta explosión destruyó una vivienda en barrio Parque Capital Sur, en la ciudad de Córdoba, dejó dos personas gravemente heridas y provocó un incendio que consumió gran parte del inmueble. El dramático episodio quedó registrado por el video de una cámara de seguridad, cuyas imágenes muestran la magnitud del estallido.

El hecho ocurrió sobre avenida Tronador al 3100. En el video se observa cómo, en apenas unos segundos, la tranquilidad de la cuadra se transforma en una escena de destrucción: la onda expansiva derriba parte de la estructura de la vivienda, proyecta escombros hacia la calle y levanta una espesa nube de polvo que cubre el sector.

Tras la explosión, las llamas se propagaron rápidamente por el interior de la casa, lo que motivó un amplio operativo de la Subdirección General de Bomberos. Los equipos lograron controlar el fuego antes de que alcanzara inmuebles vecinos.

El video de la explosión: Una cámara registró la explosión que destruyó una vivienda en Córdoba: hay dos heridos graves Hay dos heridos Dentro de la vivienda se encontraban un hombre y una mujer mayores de edad, quienes sufrieron quemaduras en los miembros superiores e inferiores. Ambos fueron asistidos por un servicio de emergencias y trasladados al Instituto del Quemado, donde permanecen internados.

Mientras los equipos de rescate trabajaban en el lugar, algunos vecinos cuestionaron la demora en la llegada de los servicios de emergencia. En declaraciones a medios locales señalaron que la Policía, los bomberos y las ambulancias tardaron alrededor de 15 minutos en arribar al domicilio.