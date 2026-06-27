Impactante video: dos personas murieron en México tras la explosión de un camión que transportaba gas licuado

El estallido se produjo luego de que el vehículo perdiera el control en una ruta del Estado de México, lo que provocó un importante operativo de rescate y seguridad.

El camión se desbarrancó y explotó causando la muerte de sus dos ocupantes.

Dos personas murieron y una más resultó herida este sábado tras la explosión de un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) sobre una ruta del Estado de México, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas mortales son el conductor de la unidad y su acompañante, mientras que una mujer resultó lesionada al ser alcanzada por un fragmento metálico proyectado por el estallido.

La Dirección de Protección Civil de Texcoco detalló que el accidente se registró cuando el camión cisterna viajaba sobre la ruta México-Veracruz, a la altura de la comunidad de Santa Inés, con dirección al municipio de Texcoco.

La unidad perdió el control, rebasó la barrera de contención y se precipitó a un barranco. Un restaurante ubicado en las inmediaciones resultó afectado por el incendio ocasionado por la radiación térmica generada tras el siniestro.

“El fuego fue controlado y actualmente continúan las labores de enfriamiento y mitigación de riesgos”, agregó Protección Civil.