El padre y el hermano del futbolista Lucas Trejo viajarán a Venezuela para acompañarlo en la búsqueda

La familia del futbolista Lucas Trejo partirá el martes hacia Venezuela para sumarse a la búsqueda de su esposa y a sus hijos desaparecidos tras los sismos.

El padre y hermano del futbolista Lucas Trejo viajarán a Venezuela para sumarse a la búsqueda de su esposa e hijos tras los sismos.El futbolista argentino sigue buscando a su familia.

José Luis Trejo, padre del futbolista Lucas Trejo, confirmó que viajará el próximo 30 de junio junto a otro de sus hijos a Venezuela para acompañar al jugador en la desesperada búsqueda de su esposa y dos hijos entre los escombros que dejó los terremotos que afectaron al estado de La Guaira.

El delantero del Club Sport Marítimo se encontraba en Caracas junto a su equipo cuando ocurrieron los sismos que devastaron gran parte de la costa norte venezolana. Al regresar a La Guaira se encontró con una escena devastadora: el edificio donde residían su esposa Yanina y sus hijos, Aarón y Ainhoa, se había desplomado por completo.

Desde entonces, el futbolista permanece en el lugar siguiendo de cerca las tareas de rescate que se desarrollan en el complejo Cumanagoto, ubicado en Playa Grande. En las últimas horas incluso recurrió a las redes sociales para solicitar la presencia de perros rescatistas que permitan acelerar la búsqueda de posibles sobrevivientes.

Pasajes para el padre y hermano de Lucas Trejo La Municipalidad de Córdoba colaboró en forma inmediata con la tramitación de los pasaportes para José Luis Trejo y uno de sus hijos, mientras que el Gobierno provincial y el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo gestionaron los pasajes para el viaje hacia Venezuela.

Según se informó, ambos familiares partirán desde Córdoba durante la madrugada del martes con destino a Panamá y posteriormente realizarán una conexión hacia Valencia, ciudad a la que arribarían cerca del mediodía para luego trasladarse hacia la zona afectada por el derrumbe.