Impactante video: explotó una fábrica de municiones en las afueras de Roma y hubo preocupación

Una poderosa explosión sacudió este jueves una fábrica de municiones ubicada en Colleferro, a unos 40 kilómetros al sureste de Roma , Italia. El incidente generó una enorme columna de humo y quedó registrado en un video que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

La planta pertenece al grupo alemán KNDS y se dedica a la fabricación de municiones de mediano y gran calibre para sistemas de defensa terrestre y naval. También produce combustibles sólidos utilizados en lanzaderas espaciales.

De acuerdo con medios italianos, el episodio habría comenzado con un incendio dentro de las instalaciones, que posteriormente derivó en una fuerte explosión.

El diario Corriere della Sera señaló que el fuego se habría iniciado en una prensa de compactación para pólvora. Según informó la agencia AGI, la alarma provocada por el incendio habría permitido que los trabajadores que se encontraban en el establecimiento pudieran refugiarse en las zonas de seguridad previstas para este tipo de instalaciones.

Tras el incidente, bomberos y agentes de la Policía italiana se trasladaron hasta la fábrica para controlar la situación. El servicio de bomberos informó que fueron enviados 10 equipos para combatir el incendio y difundió imágenes en las que puede observarse una extensa columna de humo sobre la zona.

La Policía informó que se estaban desarrollando “complejas operaciones” en el lugar, aunque inicialmente no brindó mayores detalles sobre las causas del incidente.

No hubo víctimas

A pesar de la magnitud de la explosión y de las imágenes que muestran el momento en que se produce la detonación, no se registraron víctimas, según los primeros reportes difundidos por medios italianos.

La evacuación o el rápido resguardo de los trabajadores tras la activación de la alarma habría sido determinante para evitar consecuencias mayores. La investigación deberá determinar ahora qué provocó el incendio y cómo se desencadenó la explosión dentro de una instalación dedicada a la producción de municiones y combustibles de uso especializado.