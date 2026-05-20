Cómo sigue la investigación por la explosión de un camión cisterna que dejó a dos muertos en Malargüe

Según las primeras informaciones, la explosión se produjo en un vehículo perteneciente a la empresa TSB.

Una explosión ocurrida este miércoles por la tarde en una base petrolera de Malargüe dejó como saldo a dos fallecidos, según informaron fuentes policiales. El hecho se registró cerca de las 19:39 en la base de Chachahuén, ubicada en el distrito Pata Mora.

De acuerdo con la información preliminar, el episodio se produjo en un camión cisterna perteneciente a la empresa TSB. Tras el estallido, se desplegó un operativo de emergencia en la zona.

Investigan las causas de la explosión Las autoridades trabajan para determinar cómo se originó la explosión y establecer las circunstancias exactas del incidente. Por el momento, no trascendieron oficialmente las identidades de las víctimas ni el estado de salud actualizado de la persona herida.

La investigación quedó bajo la órbita de la Jefatura Departamental Malargüe, mientras continúan las tareas periciales en el lugar.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que el fiscal a cargo de esta causa, Nicolás Muñoz, se constituyó en el lugar de los hechos en horas de la madrugada. Se trata de una zona ubicada a unas seis horas de la ciudad de Malargüe.