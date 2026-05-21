Escándalo: dos excampeones de Independiente intentaron recuperar su auto que le secuestró la Policía y terminaron detenidos

Un nuevo escándalo involucra a Independiente . Esta vez, los protagonistas son dos exjugadores que fueron campeones con el Rojo en 2010: Facundo Parra y Hernán Fredes . Ambos fueron detenidos tras protagonizar un enfrentamiento con la Policía de la Ciudad, luego de intentar recuperar por la fuerza una camioneta que había sido retenida durante un control vehicular .

Todo comenzó cuando las autoridades revisaron la documentación del vehículo en el que circulaban. En ese procedimiento, se retuvo una camioneta Ford Ranger debido a que el conductor tenía la licencia de conducir vencida.

Más tarde, Parra y Fredes, quienes actualmente se dedican a la representación de futbolistas a través de una empresa conjunta llamada Footlife, regresaron al lugar e ingresaron al playón donde se encontraba demorada la camioneta. Según trascendió, intentaron llevársela sin autorización.

En ese momento, uno de los acusados intentó arrancar el vehículo, lo que derivó en un forcejeo con efectivos policiales. Finalmente, ambos fueron reducidos y demorados. Más tarde, recuperaron la libertad.

De qué se los acusó

Hernán Fredes y Facundo Parra fueron imputados por atentado, desobediencia y resistencia a la autoridad. Sin embargo, ya se encuentran en libertad, ya que se trata de delitos excarcelables. De todos modos, deberán cumplir una serie de normas de conducta y pagar una multa.