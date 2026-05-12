Las dos figuras de Independiente Rivadavia que tienen chances de jugar el Mundial

Mientras Independiente Rivadavia sigue consolidándose en el fútbol argentino, dos de sus futbolistas aparecen vinculados al gran objetivo de cualquier jugador sudamericano: disputar la Copa del Mundo 2026. El caso más concreto parece ser el de Alex Arce, el delantero paraguayo, quien ha formado parte del proceso de la selección de Paraguay y continúa siendo seguido de cerca por el cuerpo técnico de la Albirroja. Su presente futbolístico lo posiciona como el futbolista azul con mayores posibilidades de meterse en la próxima cita mundialista.

Distinta es la situación de José Florentín. El mediocampista de la Lepra nunca logró consolidarse dentro del proceso de la selección paraguaya y, pese a que muchos consideran que merecía una oportunidad, el entrenador no lo tuvo en cuenta en las convocatorias importantes.

Figuras de Independiente Rivadavia en la mira para el Mundial Lepra vs La guaira (6)

Por otro lado, también apareció un nombre leproso ligado a la selección de Colombia. Según filtraron distintos medios cafeteros, Néstor Lorenzo incluyó a Sebastián Villa dentro de una nómina preliminar de 55 futbolistas que siguen siendo observados rumbo al Mundial 2026.

De todas formas, el panorama del delantero parece mucho más complejo. Su frustrada convocatoria para una reciente serie de amistosos de la selección colombiana dejó la sensación de que hoy corre desde atrás en la consideración del entrenador.