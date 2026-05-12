Premios Huarpe 2026: quiénes son las grandes figuras del deporte mendocino
Periodistas deportivos eligieron las ternas de los atletas más destacados de la temporada en una nueva edición de los Premios Huarpe.
La gran fiesta del deporte mendocino ya tiene fecha, protagonistas y una enorme expectativa. Los mejores atletas de la provincia volverán a reunirse en la tradicional entrega de los Premios Huarpe y la histórica Cruz al Mérito Deportivo, en una noche que reconocerá a las figuras más destacadas de la temporada 2025.
La ceremonia organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes, se realizará el próximo lunes 18 de mayo desde las 19.30 en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. Allí estarán presentes deportistas, entrenadores, dirigentes y referentes de distintas disciplinas que brillaron durante el último año.
En esta edición habrá 58 ternas y 61 distinciones, incluyendo los Premios Huarpe Honoríficos y la tradicional Cruz al Mérito Deportivo, el máximo reconocimiento del deporte mendocino, que este año celebrará además sus 80 años de historia.
Entre los nominados aparecen figuras destacadas del rugby, hockey, automovilismo, boxeo, fútbol, vóley, atletismo, ciclismo y muchas otras disciplinas que representan el enorme crecimiento del deporte provincial. También fueron reconocidos clubes como Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Independiente Rivadavia por sus campañas durante la temporada.
Los Premios Huarpe se han convertido en uno de los eventos deportivos más importantes de Mendoza y una verdadera celebración del esfuerzo, la dedicación y el talento de los atletas mendocinos. A lo largo de su historia, la Cruz al Mérito distinguió a leyendas como Pascual Pérez, Nicolino Locche, Pablo Chacón y Julián Santero, entre muchas otras figuras.
Las ternas para los premios Huarpe de mendocinos destacados en el 2025
1-Atletismo: Enzo Moreno- Ignacio Erario- Martina Castellón
2-Ajedrez: Indalecio López Miller- Martín Herrera- Santino Zambianchi
3-Hockey: sobre césped masculino: Lautaro Martínez- Luciano Coria- Lautaro Gutiérrez
4-Sóftbol: Chiara Victoria Anea Sulti- Zoe Constanza Arditi Plana- Benjamín Dávila Guzzo
5-Ciclismo de pista y ruta: Lucas Zumer- Daniel Zumer- Julieta Benedetti
6- Esgrima: Agostina Rocío Toledo- Genaro Ivars- Olivia Muñoz Montiveros
7-Fútbol femenino local: Soledad Arroyo- Luciana Napolitano- Juliana Brajón
8-Handball femenino: Josefina Carrizo- Sofía Manzano- Ayelén García
9-Futsal masculino: Mauro Dimarco- Gastón Fernández- Facundo Torres
10-Futsal femenino: Catalina Vicario- Agostina Morales- Verónica Cabrera
11-Tenis: Agustina Ficarra- Gaspar Martaux- Joaquín Ojer
12-Tenis de mesa: Giuliana Pérez- Santiago Lorenzo- Francisco Sanchi
13-Bochas: Tobías Mariano Mancini- Héctor Correas- Eitan Noel González
14-Handball masculino: Martín Maya- Lautaro Cortez- Alejo Mallea
15-Básquetbol femenino: Luján Sánchez- Bianca Medina- Camila Arra
16-Golf: Valentina Macarrón- Rosario Dalera- Andrés Benenati
17-Natación: Valentino Cheruse Benjamín Mello Martina Delpodio Ferrer
18-Ciclismo de montaña (Mountain bike): Lucía Miralles- Juan Ignacio Goudailliez- Gonzalo Gajdosech
19-Hockey en línea: Felipe Currenti- Pilar Marengo- Agustín Marengo
20-Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga: Emiliano Cuvertino- Pablo Dellarole- Luciano Paredes
21-Padel: Renata Escobar- Jeremías Rufino- Mariano López
22-Vóleibol femenino: Camila Ravagnan- Zoe Gómez- Macarena Torres
23-Karting: Hipólito Lucero Perabó- Francisco Figueroa- Mateo Álvarez Storni
24- Patinaje artístico: Ashley Delfina Alonso- Julia Martínez Marchevsky- Camila Florencia Bertuggia
25-Automovilismo: Tomás Vitar- Julián Santero- Juan Cruz Yacopini
26-Básquetbol masculino: Lucas Reyes- Andrés Berman- Leandro Lincheta
27-Boxeo: Maximiliano Segura- Brisa Alfonzo- Alfredo Soto- Ángel Arancibia
28-Ciclismo BMX: Agustín Galeotti- Federico Villegas- Luz Torres
29-Fútbol Internacional y Primera A: Juan Pablo Cozzani- Marcelino Moreno- Tomás Marchiori
30-Hockey sobre patines masculino: Facundo Navarro- Santiago Chambela- Lucas Martínez
31- Pelota a mano: Amparo Castrillejos- Adrián Astorga- Marcos Dobronich
32-Hockey sobre patines femenino: Adriana Soto- Yamila Nahim- Julieta Fernández
33-Kickboxing: Sahid Morán- Gastón Silva- Ramiro Gallardo Mathiot
34-Pelota a paleta: Ignacio Corso- Santiago Gabriel Blanco- Bautista Latuf
35-Pesas: Benjamín Ocampo- Bianca Mignani- Ignacio Gandolfo
36-Polo: Lucas Day- Emiliano Bernal- Felipe Bernal
37-Montañismo: Rodrigo Orellano- Juan Bustos
38-Hockey sobre césped femenino: Milagros Alastra- Sol Guignet- Luciana Peralta
39-Motociclismo: Valentino Coral- Julián Sánchez- Tomás Tumbarello
40- Triatlón: Luna Román- Ignacio Braga Giménez- María Emilia Vargas
41-Remo: Martín Mansilla- Tomás Tibaldi- Ocho con timonel Club Mendoza de Regatas (Facundo Tersoglio, Martín Mansilla, Juan Cruz Nadal, Maximiliano Bonadé, Francisco Zanghi, Gonzalo Buzo, Tomás Tibaldi, Franco Balasch y Joel Infante)
42-Rugby: Agustín Gómez- Juan Martín González- Julián Hernández
57-Beach vóley: Maia Najul/Victoria Sancer- Bautista Amieva/Maciel Bueno
44-Tiro: Christopher Opazo- Josefina Mella- Mariano Higgs- Flavio Anitori
45-Turf: Facundo Campos- Rodrigo Argüello- Gerardo Tempesti
46-Vóleibol masculino: Nahuel Rojas- Valentín Yapura- Agustín Loser
47-Windsurf: Luciano Emer- Agustín Hofman- Constanza Almenara
48-Deporte adaptado: Candela Tamborindegui
49-Judo: Francisco Alvarado- Yamil Visciglia- Zoe Miranda
50-Gimnasia aeróbica: Valentina Oros- Kevin Riveros- Matilde Méndez
51-Gimnasia artística: Lucía Peroni- Delfina Estoco- Julieta Bochaca
52-Equitación: Pedro Hernández Di Giuseppe- Lucas Mesa- Lucio Di Giuseppe
53-Natación Aguas Abiertas: Benjamín Mello- Martina Contreras- Giorgio Valentino Cheruse
54-Taekwondo: Josefina Mesa- Pía Albarracín- Mateo Di Leo- Omar Villarreal- Trinidad Bigetti
55-Beach handball: Ian Roco- Lucas Sossich- Melanie González
56-Trail running (carrera en senderos): Gastón Cambareri- Pía Carayol Bresán- Camila Cioffi
57-Fútbol femenino- Nacional e internacional: Margarita Giménez- Catalina Roggerone- Julieta Cruz
58-Karate: Juan Pedro Sánchez Nieddu- María Maitena Moreno- Ángelo Bicocca Cobarrubias
59-Fútbol Liga, Federal y Primera Nacional (Honorífico) - Club Gimnasia y Esgrima
60-Fútbol de Primera e internacional (Honorífico) -Club Independiente Rivadavia
61- Aguas Abiertas- (Honorífico) -Gustavo Oriozabala
Todos los aquí nombrados están invitados a la ceremonia y podrán hacerlo con acompañantes. Además, los organizadores solicitan que aquellos que no se encuentren en la provincia, envíen a un familiar en su representación para recibir la estatuilla correspondiente.