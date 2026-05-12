Premios Huarpe 2026: quiénes son las grandes figuras del deporte mendocino

Periodistas deportivos eligieron las ternas de los atletas más destacados de la temporada en una nueva edición de los Premios Huarpe.

MDZ Deportes

Rodrigo D'Angelo / MDZ

La gran fiesta del deporte mendocino ya tiene fecha, protagonistas y una enorme expectativa. Los mejores atletas de la provincia volverán a reunirse en la tradicional entrega de los Premios Huarpe y la histórica Cruz al Mérito Deportivo, en una noche que reconocerá a las figuras más destacadas de la temporada 2025.

La ceremonia organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes, se realizará el próximo lunes 18 de mayo desde las 19.30 en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. Allí estarán presentes deportistas, entrenadores, dirigentes y referentes de distintas disciplinas que brillaron durante el último año.

En esta edición habrá 58 ternas y 61 distinciones, incluyendo los Premios Huarpe Honoríficos y la tradicional Cruz al Mérito Deportivo, el máximo reconocimiento del deporte mendocino, que este año celebrará además sus 80 años de historia.

Los premios Huarpe preparan nueva edición. Foto: Gobierno Mendoza

Entre los nominados aparecen figuras destacadas del rugby, hockey, automovilismo, boxeo, fútbol, vóley, atletismo, ciclismo y muchas otras disciplinas que representan el enorme crecimiento del deporte provincial. También fueron reconocidos clubes como Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Independiente Rivadavia por sus campañas durante la temporada.

Los Premios Huarpe se han convertido en uno de los eventos deportivos más importantes de Mendoza y una verdadera celebración del esfuerzo, la dedicación y el talento de los atletas mendocinos. A lo largo de su historia, la Cruz al Mérito distinguió a leyendas como Pascual Pérez, Nicolino Locche, Pablo Chacón y Julián Santero, entre muchas otras figuras.

Julieta Benedetti, ganadora de premio Olimpia en ciclismo (4)

Las ternas para los premios Huarpe de mendocinos destacados en el 2025

1-Atletismo: Enzo Moreno- Ignacio Erario- Martina Castellón

2-Ajedrez: Indalecio López Miller- Martín Herrera- Santino Zambianchi

3-Hockey: sobre césped masculino: Lautaro Martínez- Luciano Coria- Lautaro Gutiérrez

4-Sóftbol: Chiara Victoria Anea Sulti- Zoe Constanza Arditi Plana- Benjamín Dávila Guzzo

5-Ciclismo de pista y ruta: Lucas Zumer- Daniel Zumer- Julieta Benedetti

6- Esgrima: Agostina Rocío Toledo- Genaro Ivars- Olivia Muñoz Montiveros

7-Fútbol femenino local: Soledad Arroyo- Luciana Napolitano- Juliana Brajón

8-Handball femenino: Josefina Carrizo- Sofía Manzano- Ayelén García

9-Futsal masculino: Mauro Dimarco- Gastón Fernández- Facundo Torres

10-Futsal femenino: Catalina Vicario- Agostina Morales- Verónica Cabrera

11-Tenis: Agustina Ficarra- Gaspar Martaux- Joaquín Ojer

12-Tenis de mesa: Giuliana Pérez- Santiago Lorenzo- Francisco Sanchi

13-Bochas: Tobías Mariano Mancini- Héctor Correas- Eitan Noel González

14-Handball masculino: Martín Maya- Lautaro Cortez- Alejo Mallea

15-Básquetbol femenino: Luján Sánchez- Bianca Medina- Camila Arra

16-Golf: Valentina Macarrón- Rosario Dalera- Andrés Benenati

17-Natación: Valentino Cheruse Benjamín Mello Martina Delpodio Ferrer

18-Ciclismo de montaña (Mountain bike): Lucía Miralles- Juan Ignacio Goudailliez- Gonzalo Gajdosech

19-Hockey en línea: Felipe Currenti- Pilar Marengo- Agustín Marengo

20-Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga: Emiliano Cuvertino- Pablo Dellarole- Luciano Paredes

21-Padel: Renata Escobar- Jeremías Rufino- Mariano López

22-Vóleibol femenino: Camila Ravagnan- Zoe Gómez- Macarena Torres

23-Karting: Hipólito Lucero Perabó- Francisco Figueroa- Mateo Álvarez Storni

24- Patinaje artístico: Ashley Delfina Alonso- Julia Martínez Marchevsky- Camila Florencia Bertuggia

25-Automovilismo: Tomás Vitar- Julián Santero- Juan Cruz Yacopini

26-Básquetbol masculino: Lucas Reyes- Andrés Berman- Leandro Lincheta

27-Boxeo: Maximiliano Segura- Brisa Alfonzo- Alfredo Soto- Ángel Arancibia

28-Ciclismo BMX: Agustín Galeotti- Federico Villegas- Luz Torres

29-Fútbol Internacional y Primera A: Juan Pablo Cozzani- Marcelino Moreno- Tomás Marchiori

30-Hockey sobre patines masculino: Facundo Navarro- Santiago Chambela- Lucas Martínez

31- Pelota a mano: Amparo Castrillejos- Adrián Astorga- Marcos Dobronich

32-Hockey sobre patines femenino: Adriana Soto- Yamila Nahim- Julieta Fernández

33-Kickboxing: Sahid Morán- Gastón Silva- Ramiro Gallardo Mathiot

34-Pelota a paleta: Ignacio Corso- Santiago Gabriel Blanco- Bautista Latuf

35-Pesas: Benjamín Ocampo- Bianca Mignani- Ignacio Gandolfo

36-Polo: Lucas Day- Emiliano Bernal- Felipe Bernal

37-Montañismo: Rodrigo Orellano- Juan Bustos

38-Hockey sobre césped femenino: Milagros Alastra- Sol Guignet- Luciana Peralta

39-Motociclismo: Valentino Coral- Julián Sánchez- Tomás Tumbarello

40- Triatlón: Luna Román- Ignacio Braga Giménez- María Emilia Vargas

41-Remo: Martín Mansilla- Tomás Tibaldi- Ocho con timonel Club Mendoza de Regatas (Facundo Tersoglio, Martín Mansilla, Juan Cruz Nadal, Maximiliano Bonadé, Francisco Zanghi, Gonzalo Buzo, Tomás Tibaldi, Franco Balasch y Joel Infante)

42-Rugby: Agustín Gómez- Juan Martín González- Julián Hernández

57-Beach vóley: Maia Najul/Victoria Sancer- Bautista Amieva/Maciel Bueno

44-Tiro: Christopher Opazo- Josefina Mella- Mariano Higgs- Flavio Anitori

45-Turf: Facundo Campos- Rodrigo Argüello- Gerardo Tempesti

46-Vóleibol masculino: Nahuel Rojas- Valentín Yapura- Agustín Loser

47-Windsurf: Luciano Emer- Agustín Hofman- Constanza Almenara

48-Deporte adaptado: Candela Tamborindegui

49-Judo: Francisco Alvarado- Yamil Visciglia- Zoe Miranda

50-Gimnasia aeróbica: Valentina Oros- Kevin Riveros- Matilde Méndez

51-Gimnasia artística: Lucía Peroni- Delfina Estoco- Julieta Bochaca

52-Equitación: Pedro Hernández Di Giuseppe- Lucas Mesa- Lucio Di Giuseppe

53-Natación Aguas Abiertas: Benjamín Mello- Martina Contreras- Giorgio Valentino Cheruse

54-Taekwondo: Josefina Mesa- Pía Albarracín- Mateo Di Leo- Omar Villarreal- Trinidad Bigetti

55-Beach handball: Ian Roco- Lucas Sossich- Melanie González

56-Trail running (carrera en senderos): Gastón Cambareri- Pía Carayol Bresán- Camila Cioffi

57-Fútbol femenino- Nacional e internacional: Margarita Giménez- Catalina Roggerone- Julieta Cruz

58-Karate: Juan Pedro Sánchez Nieddu- María Maitena Moreno- Ángelo Bicocca Cobarrubias

59-Fútbol Liga, Federal y Primera Nacional (Honorífico) - Club Gimnasia y Esgrima

60-Fútbol de Primera e internacional (Honorífico) -Club Independiente Rivadavia

61- Aguas Abiertas- (Honorífico) -Gustavo Oriozabala

Todos los aquí nombrados están invitados a la ceremonia y podrán hacerlo con acompañantes. Además, los organizadores solicitan que aquellos que no se encuentren en la provincia, envíen a un familiar en su representación para recibir la estatuilla correspondiente.

