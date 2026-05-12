La nueva tecnología que adopta el VAR en el Torneo Apertura a partir de los cuartos de final

Este martes empezaron los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, y antes de que comenzaran a jugarse los partidos de la jornada, la AFA confirmó una importante y trascendental innovación en la utilización del VAR que puede ser crucial en la definición de los encuentros.

Es que a partir de esta instancia comenzarán a usarse las cámaras Goal Line, las cuales, como indica su nombre, se ubican en ambas líneas de fondo y con las que se busca reducir al mínimo el margen de error a la hora de determinar si una pelota ingresó en su totalidad en el arco en una situación de gol en la que no quede claro qué pasó.

El antecedente en el que se basó la AFA para promover la medida Gol evitado Chiquito Romero sobre la línea en River Boca 2024 TNT Sports El antecedente reciente en el que se basaron para decidir adoptar esta tecnología fueron los cuartos de la Copa de la Liga 2024 entre River y Boca, cuando un aparente gol en contra de Cristian Lema que Chiquito Romero parecía haber sacado de adentro del arco fue anulado a instancias de VAR tras 3 minutos de revisión. Ninguna de las cámaras disponibles en aquella oportunidad logró determinar con exactitud si el esférico había ingresado o no en su totalidad.

Con esta tecnología, que es la misma que viene implementando la Conmebol en la Copa Libertadores y la Sudamericana, los árbitros en la cabina tendrán un mejor ángulo para corroborar si se trata de un gol válido o no, y podrán indicarle al juez principal si debe convalidarlo o anularlo sin necesidad de que este vaya a ver la jugada en el monitor del estadio.