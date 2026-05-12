El fuerte posteo de Maxi Salas por el supuesto pelotazo a los hinchas de River: "¡Nunca haría eso!"

El clima alrededor de Maximiliano Salas en River sigue lejos de ser el ideal. Después de la clasificación ante San Lorenzo por penales en los octavos de final del Torneo Apertura, el delantero quedó envuelto en una polémica por un gesto que indignó a los hinchas millonarios .

Todo se originó por un video que comenzó a viralizarse en redes sociales horas después del partido. En las imágenes se ve al ex Racing patear una pelota que estaba al costado del campo de juego, en dirección a una de las tribunas del Monumental, en medio de la euforia por el 2-2 agónico de Juanfer Quintero.

Aunque la pelota finalmente impactó contra una pared y no llegó a golpear a ningún hincha, muchos cuestionaron su accionar y lo consideraron fuera de lugar por el contexto de tensión que se vivía en ese momento, por lo que las críticas crecieron rápidamente.

El pelotazo de Maxi Salas a la tribuna de River tras el gol agónico de Juanfer Quintero.

El pelotazo de Maxi Salas a la tribuna de River tras el gol agónico de Juanfer Quintero.

Frente a la ola de comentarios negativos, Salas se vio obligado a publicar un fuerte descargo en sus redes sociales. Lo hizo a través de una historia de Instagram, donde buscó desactivar la polémica y aclarar que nunca tuvo intención de agredir a nadie.

“Hay un video circulando, que le tiré un pelotazo a la gente, ¡nunca haría

El posteo de Maxi Salas en su cuenta de Instagram, aclarando que no quiso tirarle un pelotazo a la platea de River. El posteo de Maxi Salas en su cuenta de Instagram, aclarando que no quiso tirarle un pelotazo a la platea de River.

eso! Menos faltarle el respeto a la gente. Pateé y justo fue para el lado de la tribuna. Jamás le faltaría el respeto a la gente“, escribió el delantero zurdo.

Más allá de la aclaración, el episodio volvió a dejar expuesta la relación tirante que hoy mantiene Salas con los hinchas de River. Y mucho de eso tiene que ver con el flojo rendimiento que mostró hasta el momento en función de lo que el club pagó por su ficha: US$ 8.000.000 (era su cláusula de rescisión en Racing, donde era figura indiscutida).