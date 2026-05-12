En Italia aseguran que Paulo Dybala estaría cerca de renovar con la Roma: qué dice su entorno

La novela que gira en torno al futuro de Paulo Dybala parece interminable y cambia de capítulos constantemente. En ese contexto, el sueño de ver a la Joya con la camiseta de Boca parece hoy más lejano.

El contrato del campeón del mundo en la Roma vence el próximo 30 de junio y hasta hace poco no existían avances concretos para renovarlo. De hecho, el propio jugador había soltado hace días una frase que sonó a despedida antes del clásico ante Lazio: “Hoy el contrato dice que faltan dos partidos”, comentó, en diálogo con Sky Sports.

Sin embargo, según el periodista italiano Nicoló Schira, las negociaciones avanzaron en las últimas horas. El punto clave sería el aspecto económico: el ex Juventus habría aceptado una reducción salarial superior al 50% para continuar por una temporada más en el club italiano.

Paulo #Dybala is ready to accept a contract extension until 2027 with a huge salary cut to €2,5M/year + bonuses to stay at #ASRoma . Joya currently earns €8M/year + 1M as bonuses. #Gasperini pushing to keep him at #Roma . They are now waiting for #Friedkin ’s final decision https://t.co/iH5StOb7So

Actualmente, el delantero de 32 años, que viene de quedar afuera de la prelista de la Selección argentina para el Mundial, percibe cerca de 8 millones de euros por temporada más bonos, mientras que la nueva propuesta rondaría los 2,5 millones anuales.

La respuesta del entorno de la Joya

No obstante, según pudo averiguar MDZ, desde su entorno desmienten rotundamente estar cerca de un acuerdo para seguir en Italia. Al parecer, la situación seguiría igual que hace semanas: Dybala todavía no tomó una decisión final y está enfocado en los últimos dos partidos que le quedan por jugar en la Serie A.

Por ahora, todo sigue en terreno de rumores, pero las próximas semanas serán decisivas para conocer el desenlace definitivo. ¿Será Boca o la Roma?