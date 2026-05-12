Renunció el DT de una selección a un mes del Mundial 2026 ¡porque los jugadores pidieron que regrese el anterior técnico!

A 30 días del Mundial, una federación anunció la salida de su entrenador: la insólita razón detrás tiene que ver con el pedido de los propios futbolistas.

Una selección se quedó sin DT a pocas semanas de la Copa del Mundo y los caminos conducen a un viejo conocido.

La Selección de Curazao, una de las debutantes que tendrá el Mundial 2026, atraviesa días convulsionados. A 30 días del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, la federación del país centroamericano anunció la salida de su entrenador, Fred Rutten, en una decisión que sorprendió a propios y extraños.

El técnico neerlandés había asumido en el cargo en febrero de este año como reemplazante de Dick Advocaat, histórico técnico neerlandés que se había alejado por cuestiones familiares vinculadas a la salud de su hija. Sin embargo, el ciclo nunca logró afirmarse y tampoco hubo una conexión sólida con el plantel en su breve estadía.

El insólito trasfondo de la renuncia de Rutten en Curazao a un mes del Mundial La noticia toma todavía más trascendencia por el motivo principal que decantó en la ida de Rutten. Según medios locales, fueron los propios futbolistas de Curazao quienes hicieron llegar a la federación un pedido concreto: el regreso de Advocaat. Sí, el artífice de la histórica hazaña que los clasificó por primera vez a una Copa del Mundo.

Dick Advocaat vuelve a ser el entrenador de Curazao a un mes del Mundial. Dick Advocaat vuelve a ser el entrenador de Curazao a un mes del Mundial. Foto: Dan Mullan / Reuters

El experimentado entrenador europeo de 78 años mantiene una gran relación con varios referentes del seleccionado y todavía conserva una fuerte influencia dentro del grupo. Ahora, todos los caminos conducen nuevamente a él.