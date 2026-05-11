Boca confirmó la dura lesión de Adam Bareiro: qué tiene y ¿se pierde el Mundial con Paraguay?

Este lunes, Boca publicó el parte médico oficial de Adam Bareiro y el diagnóstico repercute también en la selección de Gustavo Alfaro de cara a la máxima cita.

La imagen en la Bombonera ya anticipaba un problema serio. Los gestos de dolor de Adam Bareiro, su intento fallido de volver a la cancha y la dificultad para caminar encendieron todas las alarmas en Boca.

El parte médico de Adam Bareiro tras su lesión en Boca-Huracán Este lunes, el club de la Ribera confirmó el duro diagnóstico: el delantero paraguayo sufrió un doble desgarro y deberá parar varias semanas. El parte médico oficial informó que "presenta una lesión muscular del complejo aductor y recto anterior del abdomen izquierdo”. En otras palabras, el ex Fortaleza tiene comprometidas dos zonas distintas, aunque la molestia abdominal sería la más delicada y la que demandará mayor tiempo de recuperación.

La lesión llega en el peor momento para Boca. Tras la dura eliminación ante Huracán en octavos del Torneo Apertura, el equipo de Claudio Úbeda cerrará el semestre con dos compromisos decisivos por la Copa Libertadores: enfrentará a Cruzeiro el 19 de mayo y luego a Universidad Católica el 28, ambos en la Bombonera, y los tiempos llevan a pensar que Bareiro no estará disponible para ninguno de ellos.

La lesión de Adam Bareiro en Boca-Huracán TNT Sports

Alarmas encendidas en la Paraguay de Alfaro Más allá del Xeneize, la noticia también repercute en la Selección de Paraguay. El atacante de 29 años venía recuperando protagonismo gracias a su buen presente en el fútbol argentino y había logrado meterse en la prelista de 55 jugadores reservados por Gustavo Alfaro para el Mundial 2026.