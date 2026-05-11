La decisión de Úbeda en Boca tras la dura eliminación ante Huracán y cómo se vivió puertas adentro
El golpazo ante el Globo en la Bombonera fue muy duro para Boca y ante ello, el Sifón tomó una sorpresiva decisión con el plantel xeneize.
Boca recibió un baldazo de agua fría en la Bombonera: perdió 3-2 frente a Huracán en tiempo suplementario, en un encuentro cargado de tensión y dramatismo, y quedó eliminado del Torneo Apertura en los octavos de final. Un resultado inesperado para el mundo xeneize en un tramo decisivo de la temporada, que dejó secuelas puertas adentro.
Cómo se vivió la eliminación ante Huracán puertas adentro en Boca
Tras el pitazo final, el clima en el vestuario estuvo marcado por la desazón y el golpe anímico. De acuerdo a lo trascendido, los futbolistas sintieron que la clasificación se escapó por errores propios: desde las fallas compartidas entre Leandro Brey y Milton Delgado en el primer tanto del Globo, hasta los dos penales cometidos por Lautaro Di Lollo durante el alargue.
Más allá de la frustración, dentro del plantel destacan la entrega y el esfuerzo realizado durante el partido. Ahora, el foco estará puesto en la Copa Libertadores, donde el equipo intentará reaccionar rápidamente y jugarse la clasificación a los octavos de final en los dos encuentros decisivos que tiene por delante.
"No tengo nada para reprocharle a los jugadores. Hicieron un esfuerzo tremendo, 120 minutos de un partido intenso. Las situaciones las creamos. Tenemos que focalizar en terminar mejor las jugadas. No se pueden cometer más ese tipo de errores no forzados. Terminan dejándote afuera de una competencia importante", lamentó Claudio Úbeda en conferencia de prensa.
La decisión de Úbeda con el plantel de Boca tras la eliminación
Por su parte, Úbeda decidió otorgarle descanso al plantel este domingo, mientras que el regreso a las prácticas quedó pautado para el lunes a las 15 en el predio de entrenamiento del club. Allí comenzarán a preparar los cruces ante Cruzeiro y Universidad Católica, ambos en condición de local.
El conjunto azul y oro ocupa actualmente el tercer puesto del Grupo D con seis unidades, apenas un punto por detrás de sus próximos rivales, que lideran con siete. Tras el duro traspié frente al Globo, el objetivo inmediato será dejar atrás la eliminación doméstica y sostener sus aspiraciones internacionales.