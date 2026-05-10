Las fuertes declaraciones de Paulo Dybala que ilusionan a los hinchas de Boca

Paulo Dybala no confirmó su salida, pero admitió que su contrato indica que el derbi podría ser su último partido ante la afición romanista.

El delantero argentino Paulo Dybala se refirió este domingo a su futuro en la Roma y abrió la posibilidad de despedirse de la afición en el próximo derbi frente a la Lazio. Tras la victoria por 2-3 ante el Parma, el futbolista reconoció que "probablemente el derbi será mi último partido ante la afición del Roma" y aclaró que "aún no he tomado una decisión, pero eso es lo que dice el contrato. Mi opinión me la guardo para mí".

Cuando se le consultó sobre contactos del club, Dybala respondió de manera tajante: "¿Si el club se ha puesto en contacto conmigo? No". El cordobés se refirió así al duelo de la penúltima jornada de liga, programado para el próximo 17 de mayo, antes de que concluya la Serie A el 24 de mayo en su visita ante Hellas Verona.

Trayectoria y contrato en Roma Dybala firmó con el Roma en julio de 2022 por tres temporadas hasta junio de 2025, tras aceptar la oferta del club entonces dirigido por José Mourinho. Durante la presente campaña, el argentino sufrió varias molestias físicas que lo mantuvieron alejado de la cancha por períodos. En enero de 2025, el club confirmó que su contrato se renovó automáticamente hasta junio de 2026 tras cumplir los minutos mínimos estipulados.

Paulo Dybala Paulo Dybala ilusiona a los hinchas de Boca. EFE

En el pasado verano de 2024, el Al-Qadsiah de Arabia Saudita realizó varias ofertas por el jugador, que incluían hasta 25 millones de euros por temporada durante tres años. Aunque la Roma evaluaba estas propuestas por el elevado salario de Dybala y la oportunidad de un traspaso, el delantero decidió permanecer en el equipo.