Atento, Boca: la decisión de la Roma con Dybala que podría alejarlo de su llegada al club en julio

Hace tiempo que en Boca sueñan con incorporar a Paulo Dybala , quien actualmente milita en AS Roma y tiene contrato hasta junio de 2026. El interés de Juan Román Riquelme es público desde hace tiempo, aunque el delantero cordobés también atraviesa un momento personal especial tras el nacimiento de Gia, su primera hija, situación que influye en las decisiones junto a su entorno familiar.

En medio de ese escenario, quien intenta frenar una posible salida como jugador libre es Gian Piero Gasperini. El entrenador del conjunto romano logró recuperar físicamente al atacante y pretende que, desde la temporada 2026-2027, tenga todavía más protagonismo dentro del equipo. Incluso, la idea del DT sería construir el proyecto deportivo alrededor del futbolista nacido en Laguna Larga.

Gasperini sabe que el club necesita reducir considerablemente la masa salarial para equilibrar sus finanzas. Según informó el diario Corriere dello Sport, la institución desembolsa cerca de 140 millones de euros anuales en sueldos y Dan Friedkin, propietario del club, fijó como objetivo bajar ese monto por debajo de los 100 millones sin resignar competitividad en el plantel.

La Roma buscará renovarle el contrato a Dybala para que siga en el club

En ese contexto, el medio italiano aseguró que el actual contrato de Dybala ronda los ocho millones de euros por temporada. Sin embargo, la propuesta de renovación incluiría una importante reducción salarial, con un ingreso que pasaría a ubicarse entre los 2,5 y 3 millones de euros anuales. Aun así, el deseo del campeón del mundo de finalizar su carrera en la capital italiana podría terminar alejándolo definitivamente del conjunto xeneize.

Paulo Dybala convirtió uno de los tres goles de la Roma ante Udinese. Foto: EFE Paulo Dybala podría quedarse en la Roma. Foto: EFE

Además, según la misma publicación, el delantero tiene intenciones de negociar y el pedido expreso del DT de la Roma pesa en su decisión. La dirigencia evalúa ofrecerle una extensión de dos o tres temporadas más, mientras que el futbolista todavía no respondió a los intereses de Boca ni tampoco a las propuestas de Fenerbahçe y Galatasaray. Por eso, en Italia ya creen que su continuidad en Roma toma cada vez más fuerza.