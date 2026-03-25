Atento, Boca: Paulo Dybala está en la mira de un importante club europeo y le ofrecería un contrato millonario

Mientras el Xeneize sigue avanzando en las negociaciones con Dybala, un importante club del Viejo Continente volvió a la carga para hacerse de sus servicios.

Paulo Dybala está en la mira de un importante club europeo que podría hacerle competencia a Boca. Foto: @OfficialASRoma

Paulo Dybala podría ser una de las grandes novelas del próximo mercado de pases. El futbolista de 32 años, que no viene atravesando un buen presente futbolístico (hace unas semanas se operó la rodilla y sigue sin poder sumar minutos con la Roma) comienza a definir su futuro en el cuadro italiano, ya que el próximo 30 de junio vence su contrato allí.

En ese contexto, Boca apareció como uno de los grandes candidatos a fichar a la Joya de cara al próximo mercado de pases. Según informó el periodista italiano, Matteo Moretto, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme viene dialogando de manera constante con el entorno del zurdo y aseguraron que las conversaciones van por buen camino.

De todas formas, aún no hay una decisión definitiva del propio Dybala, quien por el momento tiene la cabeza en volver a sumar minutos con la Loba. Además, también restan algunos meses en los que el escenario podría cambiar.

paulo dybala Paulo Dybala en la mira de un equipo europeo. Instagram @paulodybala Galatasaray volvió a la carga por Paulo Dybala y le ofrecería un contrato millonario Sumado a esto, en las últimas horas se confirmó la noticia de que el Galatasaray de Turquía, club que mostró interés en fichar a Paulo Dybala en los últimos mercados de pases, volvió a la carga por él y estaría dispuesto a ofrecerle un contrato millonario: tres años de vínculo y percibiría una suma cercana a los ¡USD$ 6.000.000!, según informó La Gazzetta dello Sport.