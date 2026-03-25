Revelan el arrepentimiento de Cavani sobre el momento en que llegó a Boca: "Siempre me lo dice"

Lucas Torreira, compañero de Cavani en la Selección de Uruguay, reveló el arrepentimiento del Matador acerca del día en que se convirtió en jugador xeneize.

Edinson Cavani no atraviesa un buen presente en Boca. El delantero charrúa, quien haces varios meses convive con una fuerte lesión en la zona lumbar, sigue sin poder sumar minutos en los últimos compromisos del Xeneize y eso ya generó el fastidio de varios hinchas.

Ahora, quien habló sobre el presente del exfutbolista del PSG y Manchester United fue su amigo y compatriota Lucas Torreira. El volante uruguayo del Galatasaray no pudo ocultar su lamento por el flojo presente que atraviesa Edi y le brindó todo su apoyo: “Lo amo a Edi, es más que un hermano para mí. Me recontra duele lo que está viviendo porque sé las ganas que le pone y no es fácil el mundo Boca, lo hablo mucho con él", sentenció en diálogo con Planeta Boca.

Lucas Torreira con la de Uruguay. Foto: @ltorreira34 Lucas Torreira no pudo ocultar el lamento por el presente de Cavani en Boca. Foto: @ltorreira34 En ese contexto, y en medio de los cuestionamientos por su escasa continuidad en relación con el elevado contrato que percibe en el club, Torreira añadió: “El sueldo no depende de él, se lo paga el club y más allá de que uno sienta mucho amor por Boca, no deja de ser un trabajo, y creo que se lo tiene merecido por la carrera que hizo".

La llamativa confesión acerca de Edinson Cavani sobre el momento en que llegó a Boca Por otro lado, Lucas Torreira también reveló una charla íntima que tuvo con Edinson Cavani y allí confesó que el Matador se mostró muy arrepentido de no haber llegado al cuadro de la Ribera mucho tiempo antes y también le dio un consejo para que no cometiera el mismo error: "Él me dice que me guarde un momento de mi carrera para venir a Boca y él siempre me dice que se arrepiente de no haber ido antes al club".