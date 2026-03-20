Bombazo: el Chelo Delgado reveló la lesión que tiene a maltraer a Edinson Cavani en Boca

Edinson Cavani ha jugado solo 2 partidos en todo lo que va del año por una fuerte dolencia. Marcelo Delgado contó de qué se trata.

Edinson Cavani no logra levantar cabeza en Boca Juniors y atraviesa uno de sus momentos más complejos desde que llegó al club a mediados de 2023. En este 2026 apenas jugó dos partidos y no sumas minutos ni es convocado desde el clásico contra Racing un mes atrás por la fecha 6 del Torneo Apertura.

El Matador viene arrastrando hace tiempo una serie de lesiones que no le permiten volver a pleno a las canchas y de las que está tratando de recuperarse. Sin embargo, no se trata de un proceso sencillo, ya que no sufre una dolencia menor sino una muy complicada, la cual fue revelada este viernes por Marcelo Delgado.

El Chelo Delgado reveló que Edinson Cavani sufre una hernia de disco El Chelo Delgado reveló que Edinson Cavani sufre una hernia de disco El director deportivo del Xeneize habló esta mañana con Radio La Red y fue consultado por el estado del uruguayo. "Cavani se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, tiene una hernia de disco, o el disco le está apretando el nervio", detalló, dejando en claro lo delicado de la situación física del goleador.

En ese sentido, el Chelo contó el procedimiento al que se sometió el delantero de 39 años: "Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos, esperamos que se recupere pronto porque es un jugador importante para nosotros", indicó, dejando un manto de duda sobre cuándo podrá volver a jugar.