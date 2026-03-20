Tras el sorteo de la Libertadores, Riquelme sorprendió a todos con su llamativa respuesta acerca de que tan feliz está con el Sifón y el plantel xeneize.

El sorteo de la Copa Libertadores dejó grandes enfrentamientos en la fase de grupos, pero uno de los equipos que quedó emparejado en el grupo de la muerte fue el Boca de Claudio Úbeda. El Xeneize es cabeza del grupo D y compartirá esa zona con Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

En su debut se medirá ante el conjunto chileno en Santiago de Chile, luego recibirá en la Bombonera al equipo que tiene entre sus filas al Pipa Benedetto y en la tercera jornada tendrá que viajará rumbo a Belo Horizonte para medirse ante la Raposa.

Boca sabe que el grupo no es nada sencillo y que tendrá que mejorar su nivel futbolístico que viene mostrando en los últimos partidos del Torneo Apertura. Quien también lo sabe es Juan Román Riquelme, el presidente del cuadro de la Ribera. Tras el sorteo, JRR habló con ESPN y fue consultado sobre qué tan contento está con el Sifón y todo el plantel azul y oro.

La llamativa respuesta de Riquelme cuando le preguntaron qué tan contento está con Úbeda y el plantel de Boca “¿Cuán contento estás con el plantel y con el técnico que tenés hoy?”, le consultó Guillermo Poggi. Ante ello, Riquelme sorprendió a todos con una llamativa respuesta: “Bueno, nosotros estamos muy pero muy felices con el plantel que tenemos”, comenzó. “Venimos jugando muchos partidos como todos los equipos del fútbol argentino. Parecería que llevamos de competencia 4-5 meses, pero ni siquiera llegamos al segundo mes. La realidad es que el equipo cuando gana van a hablar de lunes a viernes de nuestro club y es lo que tiene que pasar. Cuando no ganamos sabemos que va a pasar lo mismo y lo aceptamos que sea así, pero nosotros somos los primeros que queremos jugar cada vez mejor”, continuó.

Portada La llamativa respuesta de Riquelme cuando le preguntaron qué tan contento está con Úbeda @ESPN "Yo creo que el equipo lo está haciendo bien, desde la Copa Argentina lo viene haciendo bien, en esa Copa te compiten todos, lo hicimos bien en Salta. Jugamos en la Bombonera con el equipo de Mendoza, hicimos un gran ST, y con Lanús ganamos claramente; y así vamos, con San Lorenzo fue duro y merecimos ganar; y con Unión que de local se hace fuerte, lo hicimos bien", cerró.