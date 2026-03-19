Boca, al grupo de la muerte: los duros rivales a los que enfrentará en la Copa Libertadores 2026

Boca no ligó en el sorteo y deberá afrontar una de las zonas más difíciles de esta edición de la Copa Libertadores, con equipos grandes e históricos.

Al Boca de Úbeda le tocó un grupo complejo en su vuelta a la Libertadores.

El sorteo de la Copa Libertadores tuvo a Boca como uno de los protagonistas. Y no por el peso del nombre ni tampoco por su vuelta a la máxima cita luego de dos años de ausencia, sino más porque no pudo esquivar las balas en los bolilleros y cayó -o más bien le cayeron- en el grupo de la muerte.

Los durísimos rivales que le tocaron a Boca en la Copa Libertadores El Xeneize salió cuarto en los papelitos y será cabeza de serie del Grupo D, acompañado por rivales que tienen su historia en el certamen y, sobre todo, en sus respectivos países: compartirá zona con Cruzeiro, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador -eliminó a Argentinos y Botafogo en el Repechaje-, con el morbo de que se verá las caras con Darío Benedetto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/2034799089393578133&partner=&hide_thread=false Así quedó el Grupo D de la CONMEBOL #Libertadores



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@BarcelonaSC #GloriaEterna pic.twitter.com/GFADLdFhC4 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 20, 2026 El destino más largo será Guayaquil, aunque lo que tiene de bueno eso es que no deberá someterse a la altura como sí lo harán otros equipos argentinos (Lanús, por ejemplo). A su vez, Belo Horizonte y Santiago, más allá de la exigencia del partido, son viajes mucho más accesibles.

Otro punto a favor del club de la Ribera es que Cruzeiro, la principal amenaza del grupo, atraviesa un complejo presente: si bien viene de consagrarse campeón del Estadual, está último en el Brasileirao con 3 puntos en 7 fechas (todavía no ganó en el campeonato).

Quizás lo más complejo para Boca esté a la hora de mirar el fixture de abril, un mes en el que no tendrá descanso alguno entre el ámbito local y el plano internacional: de los clásicos ante Independiente en Avellaneda y River en el Monumental a los playoffs del Apertura (si es clasifica, claro) y la definición de los grupos de la Libertadores. Durísimo.