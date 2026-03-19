Los grupos de la Copa Sudamericana 2026: River, Racing y San Lorenzo enfrentan a rivales brasileños
En Luque, la sede de Conmebol en Paraguay, los grandes de Argentina, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra conocieron a sus contrincantes de esta edición.
Este jueves, en la ciudad de Luque, la Conmebol llevó cabo el sorteo de la Copa Sudamericana 2026. Esta edición dará inicio durante la semana del 7 de abril y contará con la presencia de seis equipos argentinos: River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Deportivo Riestra y Barracas Central.
Los grupos de la Copa Sudamericana 2026
GRUPO A: América de Cali (Colombia), Tigre, Macará (Ecuador), Alianza Atlético (Perú)
GRUPO B: Atlético Mineiro, Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud Las Piedras (Uruguay)
GRUPO C: San Pablo, Millonarios, Boston River, O'Higgins
GRUPO D: Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay)
GRUPO E: Racing, Caracas (Venezuela), Independiente Petrolero (Bolivia), Botafogo
GRUPO F: Gremio, Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra
GRUPO G: Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama, Audax Italiano (Chile), Barracas Central
GRUPO H: River, Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela)