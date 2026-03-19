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Los grupos de la Copa Sudamericana 2026: River, Racing y San Lorenzo enfrentan a rivales brasileños

En Luque, la sede de Conmebol en Paraguay, los grandes de Argentina, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra conocieron a sus contrincantes de esta edición.

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Se sorteó la Copa Sudamericana 2026.

Se sorteó la Copa Sudamericana 2026.

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Este jueves, en la ciudad de Luque, la Conmebol llevó cabo el sorteo de la Copa Sudamericana 2026. Esta edición dará inicio durante la semana del 7 de abril y contará con la presencia de seis equipos argentinos: River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Deportivo Riestra y Barracas Central.

Los grupos de la Copa Sudamericana 2026

GRUPO A: América de Cali (Colombia), Tigre, Macará (Ecuador), Alianza Atlético (Perú)

GRUPO B: Atlético Mineiro, Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud Las Piedras (Uruguay)

GRUPO C: San Pablo, Millonarios, Boston River, O'Higgins

GRUPO D: Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay)

GRUPO E: Racing, Caracas (Venezuela), Independiente Petrolero (Bolivia), Botafogo

GRUPO F: Gremio, Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra

GRUPO G: Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama, Audax Italiano (Chile), Barracas Central

GRUPO H: River, Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela)

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026.

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