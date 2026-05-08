La fuerte decisión que tomó River tras la expulsión del arquero Beltrán ante Carabobo

River se llevó un triunfo agónico de Venezuela. Con un gol de Maxi Salas a los 97 minutos, el equipo dirigido por el Chacho Coudet venció 2-1 a Carabobo y quedó a un paso de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana (lo hará si le gana a Bragantino la próxima fecha).

En un partido que tuvo de todo, el Millonario sacó a relucir su jerarquía y tras la polémica expulsión de Santiago Beltrán , quien fue amonestado en un principio y tras la revisión del VAR el árbitro cambió de decisión, logró reponerse, quedarse con tres puntos de oro y encaminar su pase a la siguiente instancia del certamen continental.

Tras el final del partido, se conoció la noticia de que River apelará la sanción de su joven arquero de 21 años, ya que consideran que no fue justa la roja y es por ello que buscarán agotar todas las instancias administrativas para contar con el futbolista en sus próximos compromisos oficiales.

River apelará la roja de Beltrán ante Conmebol

La polémica arbitral que marcó el encuentro sigue generando repercusiones en el mundo River. Tras el pitazo final, el juez paraguayo Derlis López mantuvo una conversación con dirigentes del cuadro de Núñez para justificar la expulsión de Santiago Beltrán. Según explicó el árbitro, la infracción cometida por el defensor encuadraba dentro de una acción de último recurso, ya que consideró que evitó una situación manifiesta de gol. De esta manera, el colegiado respaldó su decisión reglamentaria frente a las fuertes protestas del banco millonario durante el desarrollo del partido.

Pese a la explicación brindada por el árbitro, en Núñez entienden que la sanción fue desmedida y sostienen que la interpretación de la jugada no se ajusta al contexto real de la acción. Por ese motivo, el departamento jurídico del club ya trabaja en una presentación formal ante el tribunal disciplinario con el objetivo de revertir la tarjeta roja. En el escrito, además de defender al futbolista, la institución apuntará directamente contra el criterio arbitral aplicado por López y cuestionará la evaluación técnica que derivó en la expulsión.

SUperclásico River apelará la roja de Santiago Beltrán ante Conmebol. EFE

La apelación incluirá un exhaustivo análisis audiovisual de la jugada y el pedido concreto para dejar sin efecto la sanción sobre Beltran. En River aseguran que la determinación del juez condicionó el desarrollo deportivo del encuentro y confían en que las pruebas permitirán modificar el fallo inicial. Mientras aguardan la resolución definitiva de los organismos disciplinarios, el cuerpo técnico mantiene la expectativa de poder contar con el arquero para los próximos compromisos de la Copa Sudamericana, en una decisión que podría resultar clave para sostener la estructura titular del equipo.