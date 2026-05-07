El guiño a River de Agustín Canobbio, el delantero que quiere Coudet: "Es un orgullo muy grande"

Agustín Canobbio, uno de los futbolistas a los que apunta River para el segundo semestre del 2026, rompió el silencio sobre el interés por él.

River Plate ya piensa en el mercado de pases para el segundo semestre del año y uno de los futbolistas a los que le echó el ojo Eduardo Coudet para mejorar el aspecto ofensivo del equipo es Agustín Canobbio, quien hoy en día defiende la camiseta de Fluminense y es internacional con la Selección de Uruguay.

El extremo de 27 años lleva 22 partidos jugados esta temporada con el Tricolor Carioca, en los que convirtió 4 goles y dio 1 asistencia. Tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028 y un valor de mercado de 6 millones de euros (aproximadamente unos 7 millones de dólares), aunque en Núñez son optimistas de que podrán negociar la cifra si reciben su visto bueno.

Agustín Canobbio habló del interés de River por él Agustín Canobbio habló del interés de River por él TyC Sports En ese sentido, el delantero uruguayo rompió el silencio respecto del interés del Millonario en él: "Es un orgullo porque se están fijando en mi trabajo, en mi fútbol. Como vengo diciendo, es un orgullo muy grande porque se ve que vengo haciendo las cosas bien y vienen cosas lindas por delante", aseguró este miércoles en diálogo con TyC Sports.

Por otro lado, le preguntaron si le entusiasma la idea de jugar en la liga argentina: "En algún momento, si se da... Mi viejo ya jugó, así que... a mi viejo le encanta el fútbol argentino, es un apasionado", apuntó al respecto. Su padre, Osvaldo Canobbio, vistió las camisetas de Newell's, Deportivo Español, Talleres de Córdoba, Racing y Huracán entre 1995 y 2001.