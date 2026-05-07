Jugó en Boca, São Paulo y Huracán: ahora está a un paso de revolucionar el fútbol mendocino

Andrés Chávez está muy cerca de transformarse en el gran golpe del mercado en el fútbol mendocino. El delantero surgido en Banfield, con pasado en Boca Juniors, São Paulo y Huracán, tendría todo acordado de palabra para convertirse en nuevo jugador de Huracán de San Rafael de cara al próximo Torneo Regional Amateur.

“El Comandante”, como fue apodado durante su paso por Boca, actualmente milita en Almagro, donde deberá esperar hasta el 15 de junio para finalizar su participación en la primera rueda de la Primera Nacional antes de poder sumarse oficialmente al Globo sureño.

Andres Chavez

El Comandante llega a Mendoza La noticia sacudió fuerte al fútbol de Mendoza, ya que se trata de un jugador con extensa trayectoria en Primera División y experiencia internacional. Chávez supo vestir camisetas pesadas del fútbol argentino y también tuvo un recordado paso por el fútbol brasileño defendiendo los colores de São Paulo.

En Huracán de San Rafael entienden que el próximo Regional Amateur será una gran oportunidad para pelear el ascenso y por eso comenzaron a moverse fuerte en el mercado. La posible llegada de Chávez sería una declaración de intenciones para un club que quiere ser protagonista y apunta alto pensando también en el futuro Federal B previsto para 2027.