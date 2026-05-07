El sorprendente parte médico de Federico Valverde tras su terrible pelea con Tchouaméni en Real Madrid

El Real Madrid confirmó este viernes que Federico Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico tras el incidente ocurrido con Aurélien Tchouaméni en el entrenamiento del primer equipo y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días.

El club español emitió un comunicado oficial luego de que el mediocampista uruguayo fuera sometido a distintos estudios médicos tras terminar hospitalizado a raíz de lo sucedido en la Ciudad Deportiva de Valdebebas .

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Federico Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”, informó la institución madridista.

En la misma nota, el Real Madrid explicó que el futbolista “se encuentra en su domicilio en buen estado” y que deberá permanecer en reposo “entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”.

La confirmación oficial llegó después de una jornada cargada de tensión dentro del club, a pocos días del clásico frente al Barcelona. Según trascendió, el episodio se produjo luego de una fuerte discusión entre Valverde y Tchouaméni que comenzó durante un entrenamiento y continuó posteriormente en el vestuario.

Fuentes del club citadas por EFE señalaron que el uruguayo sufrió el golpe de manera accidental. De acuerdo con esa reconstrucción, Valverde se resbaló en medio del altercado y terminó impactando contra una mesa central ubicada en el vestuario principal de Valdebebas.

Tras el golpe, el jugador fue trasladado a un hospital como parte del protocolo médico habitual para este tipo de situaciones y más tarde regresó a su domicilio.

El conflicto entre Valverde y Tchouaméni

El incidente no habría sido un hecho aislado. Según informó el diario Marca, ambos futbolistas ya habían protagonizado un cruce durante el entrenamiento del miércoles. En aquella práctica, Valverde y Tchouaméni se encararon después de una acción de juego y llegaron a empujarse antes de continuar con la discusión fuera del campo. La tensión habría seguido luego en el vestuario con una fuerte discusión entre ambos.

El episodio generó preocupación dentro del Real Madrid por el contexto en el que se produjo. El equipo atraviesa días sensibles en plena definición de la temporada y con la proximidad del clásico ante Barcelona, uno de los partidos más importantes del calendario.

Valverde, además, ocupa actualmente el rol de segundo capitán del plantel, por lo que lo sucedido tuvo todavía mayor repercusión dentro del entorno del club.

valverde Federico Valverde deberá permanecer en reposo tras el golpe sufrido en el vestuario del Real Madrid. Instagram @fedevalverde

Los expedientes disciplinarios que abrió el club

Después de conocerse el conflicto, el Real Madrid también confirmó la apertura de expedientes disciplinarios contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. En otro breve comunicado oficial, la institución señaló que la decisión fue tomada “tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo”.

El club agregó que inició “sendos expedientes disciplinarios” para ambos futbolistas y aclaró que las resoluciones se conocerán una vez finalicen los procedimientos internos correspondientes.

Por el momento, el Real Madrid no brindó mayores detalles sobre posibles sanciones ni sobre las consecuencias deportivas que podría tener el episodio dentro del plantel profesional.

Mientras tanto, la principal preocupación pasa por la recuperación de Valverde. El uruguayo deberá cumplir un período de reposo de entre 10 y 14 días y su evolución médica será seguida de cerca por el cuerpo técnico y los servicios médicos del club español.