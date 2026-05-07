La llamativa sentencia del director deportivo del Como sobre el futuro de Nico Paz: "Nos encontraremos con Real Madrid al final de la temporada"

El futuro de Nico Paz empieza a definirse mientras Como 1907 busca retener a una de las revelaciones de la temporada en la Serie A. Sin embargo, desde el club italiano reconocieron que todo dependerá de la decisión que tome Real Madrid sobre el mediocampista argentino . “Nos encontraremos con el Real Madrid al final de la temporada para entender sus intenciones”, aseguró Carlalberto Ludi, director deportivo del conjunto italiano.

El dirigente aseguró que la prioridad del club es mantener al argentino, por lo menos, un año más: “Desde nuestro punto de vista, el futuro está con Nico. No sólo lo esperamos, sino que queremos que se quede”. A su vez, también admitió que el club ya contempla distintas posibilidades de cara al próximo mercado de pases: "Estaremos preparados para cualquier escenario".

Las declaraciones de Carlalberto Ludi reflejan un tono mucho más cauteloso que el que existía semanas atrás en Como 1907 , donde eran muy optimistas respecto a la continuidad de Nico Paz . El panorama cambió porque Real Madrid mantiene una opción de recompra cercana a los nueve millones de euros y analiza ejecutarla tras una temporada irregular.

El director deportivo del Como habló sobre el futuro de Nico Paz y aseguró que "se reunirán con el Real Madrid".

Mientras tanto, el crecimiento del mediocampista también despertó el interés de Inter Milan, que sigue de cerca su situación y evalúa alternativas para incorporarlo. Una posibilidad sería negociar con el conjunto español si decide activar la recompra y luego cederlo a préstamo, aunque tampoco se descarta avanzar directamente por una transferencia definitiva que rondaría entre los 40 y 50 millones de euros.

El argentino atraviesa el mejor momento de su carrera en Europa. A falta de pocas fechas para el cierre de la Serie A, suma 12 goles y seis asistencias en 34 partidos con Como, números que lo consolidaron como una de las grandes revelaciones del campeonato italiano y lo mantienen dentro de la consideración de Lionel Scaloni para la Argentina national football team rumbo al Mundial 2026.