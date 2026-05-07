La advertencia del presidente de Independiente en la previa del choque ante Rosario Central: "Estamos atentos"

Néstor Grindetti palpitó el duelo de octavos de final en el que Independiente visitará a Rosario Central y manifestó sus recaudos respecto del arbitraje.

Independiente jugará contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito este domingo desde las 15 horas en uno de los duelos más prometedores los octavos de final del Torneo Apertura. El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez como juez principal y será secundado por Lucas Novelli en el VAR.

Desde el año pasado, la Academia Rosarina es mirada de reojo con todo lo relacionado al tema arbitrajes, ya que se lo acusa de recibir favores por la cercanía pública de sus dirigentes con la AFA. En ese sentido, Néstor Grindetti, presidente del cuadro de Avellaneda, hizo algunas sugerentes declaraciones en la previa del partido.

Grindetti se atajó en la previa de Rosario Central - Independiente Grindetti se atajó en la previa de Rosario Central - Independiente Radio La Red "El equipo está motivado, el cuerpo técnico muy confiado. Estamos tranquilos, nos vemos bien, hay buen ambiente. En Independiente está todo dado para ir por el título", aseguró este jueves en diálogo con Radio La Red. Aunque advirtió: "Estamos atentos y con la esperanza de que ninguna cuestión que vaya más allá de lo técnico determine el resultado del partido".

"Somos respetuosos de las decisiones de AFA, no me gusta ser prejuicioso", apuntó luego, como para que sus dichos no queden marcados como una crítica directa al ente madre del fútbol argentino. "Pero estamos atentos a que ninguna cuestión con el arbitraje o que sea ajena a lo futbolístico nos impidan ganar este campeonato", insistió de todos modos.