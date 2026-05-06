Histórico: Independiente Rivadavia empató con Fluminense y se metió en octavos de la Libertadores

Independiente Rivadavia igualó 1 a 1 frente a Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas y dio otro paso enorme en su histórica participación en la Copa Libertadores. La Lepra estuvo muy cerca de quedarse con un triunfo histórico, pero el conjunto brasileño encontró el empate sobre el final gracias a un gol de Kennedy.

El equipo de Alfredo Berti volvió a mostrar una actuación sólida e inteligente ante uno de los gigantes del continente. La Lepra jugó un partido prolijo, le cedió la pelota al rival durante varios pasajes del encuentro y golpeó en una de las pocas situaciones claras que generó.

El gol del Azul llegó en el complemento de la mano de Alex Arce, que aprovechó una gran jugada colectiva para desatar la locura en el Malvinas Argentinas. A partir de allí, Independiente defendió con orden y estuvo muy cerca de sostener una victoria que parecía histórica.

Sin embargo, cuando el partido se terminaba, Kennedy apareció para marcar el empate del conjunto carioca y silenciar por un momento al estadio mendocino.

Más allá del sabor amargo por los puntos que se escaparon en el cierre, la Lepra continúa invicta, suma una campaña histórica en su primera Libertadores y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final.

Fluminense, por su parte, logró rescatar un punto clave que le permite seguir con vida en el grupo, aunque todavía sigue complicado y obligado a ganar en las fechas restantes.

Entre los puntos más altos del equipo mendocino estuvieron Bottari, Villa y Florentín, fundamentales en otra noche de gran nivel colectivo para un Independiente Rivadavia que sigue sorprendiendo al continente y que ahora ya empieza a pensar en los playoffs del torneo argentino frente a Unión en el Gargantini.