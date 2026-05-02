Era figura en el Independiente de Vaccari, lo vendieron y acaba de irse a la B en Europa

Uno de los mejores jugadores de Independiente el año pasado pasó de casi salir campeón del Apertura 2025 a descender con su nuevo equipo en 2026.

Independiente se juega todo este sábado contra San Lorenzo. Desde las 18:45 visitará el Nuevo Gasómetro con el objetivo de sumar aunque sea un punto para poder clasificar a octavos de final. Quedar afuera sería un fuerte golpazo en un año atípico en el que no juega copas internacionales y el cual comenzó desprendiéndose de una de sus figuras.

Es que en enero, en medio de la pretemporada, el Rojo vendió a uno de los jugadores que más se habían destacado durante el 2025, especialmente durante el mejor momento del equipo de Julio Vaccari, cuando estuvo al borde de clasificar a la final del campeonato para volver a ganar un título local después de 23 años.

Felipe Loyola descendió a la Serie B con el Pisa Felipe Loyola Pisa Pipe Loyola había llegado a Pisa en enero. @pipe.loyola Se trata de Felipe Loyola, que fue adquirido por el Pisa a préstamo, pero se activó una obligación de compra cuando alcanzó la cifra de 5 partidos jugados de cerca de 7 millones de euros por el 70% de su pase, a repartirse entre el Rey de Copas y Huachipato, club del que procedía el volante chileno.

Al llegar al elenco nerazzurro, Pipe sabía que no la tendría sencilla, puesto que con la mitad del campeonato de la Serie A disputado, se encontraba en puestos de descenso y debía sumar muchos puntos para poder repuntar en la tabla. Lejos de poder sacarlo del fondo, este viernes se confirmó su descenso con 3 fechas de anticipación tras perder 2-1 con el Lecce.

Pisa descenso Serie A Pisa vuelve a la Serie B tras un solo año en Primera. EFE