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Era figura en el Independiente de Vaccari, lo vendieron y acaba de irse a la B en Europa

Uno de los mejores jugadores de Independiente el año pasado pasó de casi salir campeón del Apertura 2025 a descender con su nuevo equipo en 2026.

Alejandro Doldán Sánchez

Alejandro Doldán Sánchez

Una exfigura de Independiente descendió con su equipo en Italia.

Una exfigura de Independiente descendió con su equipo en Italia.

Fotobaires

Independiente se juega todo este sábado contra San Lorenzo. Desde las 18:45 visitará el Nuevo Gasómetro con el objetivo de sumar aunque sea un punto para poder clasificar a octavos de final. Quedar afuera sería un fuerte golpazo en un año atípico en el que no juega copas internacionales y el cual comenzó desprendiéndose de una de sus figuras.

Es que en enero, en medio de la pretemporada, el Rojo vendió a uno de los jugadores que más se habían destacado durante el 2025, especialmente durante el mejor momento del equipo de Julio Vaccari, cuando estuvo al borde de clasificar a la final del campeonato para volver a ganar un título local después de 23 años.

Felipe Loyola descendió a la Serie B con el Pisa

Felipe Loyola Pisa
Pipe Loyola hab&iacute;a llegado a Pisa en enero.

Pipe Loyola había llegado a Pisa en enero.

Se trata de Felipe Loyola, que fue adquirido por el Pisa a préstamo, pero se activó una obligación de compra cuando alcanzó la cifra de 5 partidos jugados de cerca de 7 millones de euros por el 70% de su pase, a repartirse entre el Rey de Copas y Huachipato, club del que procedía el volante chileno.

Al llegar al elenco nerazzurro, Pipe sabía que no la tendría sencilla, puesto que con la mitad del campeonato de la Serie A disputado, se encontraba en puestos de descenso y debía sumar muchos puntos para poder repuntar en la tabla. Lejos de poder sacarlo del fondo, este viernes se confirmó su descenso con 3 fechas de anticipación tras perder 2-1 con el Lecce.

Pisa descenso Serie A
Pisa vuelve a la Serie B tras un solo a&ntilde;o en Primera.

Pisa vuelve a la Serie B tras un solo año en Primera.

El cuadro de la Toscana tuvo una pésima campaña en lo que fue su regreso a la máxima categoría del fútbol italiano después de 34 años. En 35 partidos jugados, sumó solo 18 puntos producto de 2 victorias, 12 empates y 21 derrotas. Loyola apenas jugó unos 9 encuentros, 5 de ellos como titular, en los que alcanzó a convertir un gol en la caída 2-1 contra Milan.

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