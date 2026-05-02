San Lorenzo recibe a Independiente, en un mano a mano clave por la clasificación a los playoffs: hora, TV y formaciones

San Lorenzo e Independiente se enfrentan en un encuentro determinante para la clasificación a los playoffs de Torneo Apertura.

Un clásico. San Lorenzo e Independiente se verán las caras en uno de los partidos más atractivos de la novena fecha del Clausura.

San Lorenzo recibirá este sábado a Independiente, por la novena fecha del Torneo Apertura, en un mano a mano clave por la clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 18:45, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro) y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Diego Ceballos.

Embed Lista de convocados para enfrentar a Independiente.



️ Estadio Pedro Bidegain

⏰ Sábado - 18.45hs

#TorneoMercadoLibre Apertura

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Orlando Gill quedó fuera de los concentrados por… pic.twitter.com/4rPivRlqwP — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 1, 2026 San Lorenzo llega a este encuentro en un momento de gran regularidad, ya que desde que asumió Gustavo Álvarez como su nuevo director técnico consiguió enlazar un invicto de 10 partidos.

Esto le permitió acomodarse en el sexto lugar de la Zona A con 22 puntos e incluso un empate le permitiría asegurarse el boleto para los playoffs. Incluso podría terminar entre los ocho mejores si pierde y Unión de Santa Fe o Defensa y Justicia no suman de a tres.

Independiente, por su parte, había conseguido muy buenos resultados en las últimas semanas, aunque la derrota en la fecha anterior frente a Deportivo Riestra complicó bastante el asunto para los dirigidos por Gustavo Quinteros.