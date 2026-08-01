El mercado de pases bajó la persiana y dejó varios movimientos de último momento: el detalle

El mercado de pases de la Liga Profesional cerró oficialmente este viernes y dejó una intensa jornada con 19 transferencias confirmadas, entre las que sobresalieron las llegadas de Tobías Andrada a River , Imanol Machuca a Independiente , Federico Mancuello a Argentinos Juniors, Ignacio Pussetto a Huracán y Nicolás Orsini a Barracas Central.

Luego de más de dos meses de negociaciones, los clubes terminaron de darle forma a sus planteles de cara a la continuidad del Torneo Clausura.

Durante el período de transferencias, que coincidió con el receso por el Mundial, se registraron más de 70 movimientos entre incorporaciones y salidas. A ellos se sumaron cerca de 20 operaciones oficializadas en los últimos días.

Uno de los movimientos más importantes fue el de River , que confirmó la contratación del juvenil Tobías Andrada, procedente de Vélez. El mediocampista firmó contrato hasta diciembre de 2030.

Imanol Machuca firmó su contrato y es nuevo refuerzo de #Independiente . Todos los detalles de la operación https://t.co/5uX0Z1s0tG #TodoRojo pic.twitter.com/GkFs8Cq7Ir

Por su parte, Independiente adquirió el 60% del pase de Imanol Machuca, proveniente del Fortaleza de Brasil. El acuerdo contempla un pago total de 700 mil dólares si el futbolista alcanza los 60 partidos con la camiseta del Rojo. Sin embargo, el extremo recién podrá debutar en noviembre debido a una suspensión.

Otro de los equipos que más se movió fue San Lorenzo, que incorporó al defensor Danilo Arboleda, adquirió el 70% del pase de Ignacio Zaballa y sumó a préstamo al mediocampista Martín Río, llegado desde Talleres de Córdoba.

Huracán, Barracas y Defensa también se reforzaron

Bienvenido, Rodrigo Fernández Cedrés



El mediocampista firmó un préstamo por 18 meses con una repesca con cargo en diciembre y julio a favor de Independiente.



Además, el contrato también incluye una opción de compra de U$S 1.300.000 por el 80% del pase hasta diciembre de… pic.twitter.com/MMusEPvEGQ — CA Huracán (@CAHuracan) August 1, 2026

Huracán cerró el regreso de Ignacio Pussetto, quien llegó cedido hasta diciembre de 2027 con una opción de compra de 1,5 millones de dólares por el 70% de su ficha. Además, el Globo incorporó al volante uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés, también a préstamo y con una opción de compra fijada para el final de la cesión.

En tanto, Barracas Central sumó experiencia en ataque con la llegada de Nicolás Orsini, quien arribó en condición de libre tras su salida de Boca. El club también concretó el regreso del delantero Facundo Bruera, que volvió cedido desde San Lorenzo para afrontar el Torneo Clausura.

Otro de los equipos con intensa actividad fue Defensa y Justicia, que incorporó cuatro futbolistas sobre el cierre del libro de pases. El Halcón oficializó las llegadas de Tomás Pérez, Jeremías Lucco, Maximiliano Porcel y Demián Domínguez.

Las excepciones que mantienen abierto el mercado

Más allá del cierre oficial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recordó que el reglamento contempla algunas excepciones. Los clubes podrán incorporar futbolistas hasta el 2 de septiembre siempre que previamente hayan transferido, de manera definitiva o a préstamo, a un jugador al exterior después del cierre del mercado.

Además, el artículo 19 del Código de Transacciones permite que un club reemplace a un futbolista transferido a otra institución de la Liga Profesional, siempre que el jugador saliente haya integrado la planilla en al menos el 25% de los partidos oficiales de la temporada.

Fuente: NA