Colapinto rompe su techo en la Fórmula 1 y firma su mejor clasificación histórica

El argentino Franco Colapinto alcanzó en el Gran Premio de Miami el mejor resultado en clasificación desde su llegada a la Fórmula 1 , al ubicarse octavo en la qualy para la Sprint. El registro no solo le permite largar en una posición favorable, sino que marca su punto más alto en la categoría.

La actuación en Miami también tiene un dato clave: es la segunda vez que logra meterse en la instancia decisiva de una clasificación (SQ3/Q3) y la primera desde su arribo a Alpine, lo que refuerza la evolución en su rendimiento dentro del equipo.

En su temporada debut en 2024 con Williams, Colapinto había tenido como mejor clasificación un noveno puesto en Azerbaiyán (en una carrera en la que terminó sumando puntos), además de algunas apariciones cercanas al top 10 en fines de semana con formato sprint.

Sin embargo, la mayoría de sus resultados se habían ubicado fuera de los diez primeros, una tendencia que también se repitió en gran parte de su recorrido posterior.

El valor del resultado en el contexto

Ya como piloto de Alpine en su tercera temporada en la Fórmula 1, Colapinto había mostrado avances parciales, con una 12ª posición como mejor registro en clasificaciones tradicionales durante 2026, pero sin lograr dar el salto a los puestos de vanguardia.

El resultado en Miami rompe esa tendencia y establece una nueva referencia en su trayectoria en la categoría, consolidando su rendimiento en clasificación y posicionándolo para el resto del fin de semana. ¿Se vienen las buenas?