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Colapinto ilusiona con su gran arranque en Miami.
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¡Impresionante! Franco Colapinto tuvo su mejor clasificación y largará 8º en la Sprint de Miami

Colapinto logró avanzar a SQ3 y largará en la cuarta fila este sábado; en tanto que Gasly se ubicó 10º. La pole quedó en manos de Norris.

MDZ Deportes

El argentino Franco Colapinto completó la clasificación sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 en el octavo puesto, con un tiempo de 1:29.320. El piloto de Alpine logró avanzar hasta la SQ3 y se ubicó dentro del top 10 en la sesión que definió la grilla para la carrera corta.

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En la parte alta, el británico de McLaren Lando Norris se quedó con la pole position con un registro de 1:27.869. Detrás se ubicaron el Mercedes de Kimi Antonelli y su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, quienes completaron los primeros puestos de largada para la carrera sprint del sábado, prevista para las 13:00 (hora argentina).

Así quedó la grilla de partida para la Sprint en Miami

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El minuto a minuto de Franco Colapinto en la clasificación sprint

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Gran trabajo de Colapinto y Alpine

Franco Colapinto cerró la clasificación para la sprint en el octavo lugar. Lando Norris se quedó con el mejor tiempo en la SQ3.

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Franco y Pierre salen a pista

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Ya se disputa la SQ3 en Miami

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¡Colapinto se metió en SQ3!

Franco Colapinto alcanzó la SQ3 en el octavo lugar, después de un excelente tiempo en su primera salida de la segunda sesión. Charles Leclerc cierra primero con un 1:28.333.

Los eliminados en SQ2: Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Alexander Albon, Carlos Sainz, Arvid Lindblad.

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Buen ritmo de Franco

Terminada la primera vuelta rápida de la mayoría de la mayoría de los pilotos, Colapinto es octavo y tiene chances de llegar a SQ3.

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17:50 Comienza la SQ2

Dio inicio la segunda ronda de clasificación para la carrera sprint.

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¡Colapinto avanzó a SQ2!

El argentino finalizó 11, mientras que el más rápido fue Norris. Los eliminados en SQ1: Liam Lawson, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Lance Stroll.

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Norris lidera, Colapinto se ilusiona

Lidera Norris seguido por Leclerc, 128.723 y 1:28.733 respectivamente. Colapinto 8º y Gasly 7º.

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Colapinto aún no marca tiempo en la clasificación para la sprint

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Breve bandera amarilla por un inconveniente en el auto de Stroll

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¡Casi chocan Kimi Antonelli y George Russell!

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17:30 Comienza la SQ1 en Miami

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