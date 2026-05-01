¡Impresionante! Franco Colapinto tuvo su mejor clasificación y largará 8º en la Sprint de Miami
Colapinto logró avanzar a SQ3 y largará en la cuarta fila este sábado; en tanto que Gasly se ubicó 10º. La pole quedó en manos de Norris.
Colapinto logró avanzar a SQ3 y largará en la cuarta fila este sábado; en tanto que Gasly se ubicó 10º. La pole quedó en manos de Norris.
El argentino Franco Colapinto completó la clasificación sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 en el octavo puesto, con un tiempo de 1:29.320. El piloto de Alpine logró avanzar hasta la SQ3 y se ubicó dentro del top 10 en la sesión que definió la grilla para la carrera corta.
El oriundo de Pilar superó sin inconvenientes las dos primeras instancias (SQ1 y SQ2) y accedió a la fase final. En la SQ3, marcó una vuelta que le permitió ubicarse por delante de su compañero Pierre Gasly y del Red Bull de Isack Hadjar.
En la parte alta, el británico de McLaren Lando Norris se quedó con la pole position con un registro de 1:27.869. Detrás se ubicaron el Mercedes de Kimi Antonelli y su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, quienes completaron los primeros puestos de largada para la carrera sprint del sábado, prevista para las 13:00 (hora argentina).