¡Vuelve la Fórmula 1! Días y horarios para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Miami tras un mes de inactividad provocado por la suspensión de las fechas de Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto en Medio Oriente, en un regreso que además se dará con formato sprint y cambios reglamentarios.

El campeonato retoma su calendario luego de tres primeras competencias que marcaron el inicio de una nueva etapa técnica, con foco en la gestión de la energía en las unidades de potencia. En ese escenario, Kimi Antonelli llega como líder tras su triunfo en Japón.

Por su parte, Franco Colapinto , piloto de Alpine, intentará volver a sumar luego de haber finalizado 16° en esa última carrera, y tras haber conseguido un punto en lo que va de la temporada, durante el Gran Premio de China .

El GP de Miami tendrá formato sprint, lo que implica una agenda más ajustada y una única sesión de entrenamientos libres extendida.

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres: 13:00 a 14:30

Clasificación sprint: 17:30 a 18:15

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13:00 a 14:00

Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17:00

Todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

Cómo es el circuito de Miami

El Circuito Internacional de Miami es un trazado urbano temporal montado en los alrededores del Hard Rock Stadium, con un diseño que combina rectas largas y sectores técnicos. Desde su incorporación al calendario en 2022, se caracteriza por exigir un buen equilibrio entre velocidad punta y estabilidad en curvas lentas.

circuito miami El Autódromo Internacional de Miami, montado alrededor del Hard Rock Stadium, es uno de los escenarios más modernos de la Fórmula 1.

La carrera se disputa a 57 vueltas sobre un circuito de 5,412 kilómetros, para completar un total de 308,326 km. El récord de vuelta lo tiene Max Verstappen, quien en 2023 marcó un tiempo de 1:29.708.

Un regreso con cambios y expectativas

El retorno de la actividad también estará marcado por las modificaciones introducidas por la FIA, que comenzarán a aplicarse en Miami y podrían influir en el rendimiento de los equipos.

En un fin de semana con formato sprint y menos tiempo de preparación, el impacto de estos cambios será uno de los principales focos de atención.