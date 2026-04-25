Fórmula 1 2026: guía completa para entender los cambios que se aplicarán desde el GP de Miami

La Fórmula 1 pondrá en marcha desde el Gran Premio de Miami una serie de cambios técnicos que, aunque no modifican de raíz el reglamento , sí alteran aspectos clave del rendimiento y la conducción. El paquete fue diseñado tras un profundo análisis entre la FIA , la categoría y los equipos, con el objetivo de corregir ciertos desbalances que surgieron en las tres primeras careras del año.

El diagnóstico previo era claro. Si bien las carreras mantenían su atractivo, la creciente dependencia de los sistemas híbridos —especialmente en clasificación— había generado situaciones poco naturales, donde los pilotos debían priorizar la recarga de batería por sobre el ritmo puro. A eso se sumaban preocupaciones por la seguridad en largadas y en condiciones de baja adherencia .

A partir de ese contexto, la FIA avanzó con un conjunto de ajustes que pueden dividirse en cuatro grandes ejes: clasificación, carrera, seguridad en largadas y comportamiento en condiciones de lluvia. Cada uno de ellos introduce modificaciones específicas que, en conjunto, redefinen la dinámica en pista.

Uno de los cambios más significativos se produce en la clasificación, donde la gestión energética había alcanzado niveles de complejidad elevados. Hasta ahora, los pilotos debían equilibrar constantemente la recarga de batería con el rendimiento, lo que derivaba en vueltas con fases de menor velocidad para optimizar el uso del sistema híbrido.

Desde Miami, la recarga máxima de energía se reduce de 8 a 7 megajulios. Esta decisión tiene un efecto directo: disminuye la cantidad de energía eléctrica disponible durante la vuelta, obligando a los pilotos a ser más eficientes en su uso y, al mismo tiempo, a mantener un ritmo más constante.

Aunque a primera vista esto podría interpretarse como una pérdida de rendimiento —los autos serán ligeramente más lentos—, en la práctica apunta a simplificar la conducción. Con menos energía para administrar, los pilotos pueden concentrarse más en trazar al límite, reduciendo la necesidad de maniobras como el lift-and-coast (levantar el pie del acelerador para recargar).

fórmula 1 clasificación La Fórmula 1 introduce modificaciones en clasificación desde el GP de Miami. Instagram @f1

En paralelo, se introduce un ajuste clave en el llamado “superclipping”, el proceso mediante el cual el sistema limita la entrega de potencia eléctrica cuando la batería se está recargando. La potencia máxima de este sistema aumenta de 250 kW a 350 kW, lo que permite recuperar energía más rápidamente mientras el auto sigue acelerando.

Este cambio tiene dos consecuencias importantes. Por un lado, reduce el tiempo en el que el piloto debe gestionar la recarga, lo que disminuye la carga de trabajo. Por otro, genera un perfil de velocidad más uniforme a lo largo de la vuelta, evitando caídas abruptas de rendimiento.

Además, la FIA se reserva la posibilidad de aplicar límites energéticos aún más bajos en hasta 12 carreras del calendario, ampliando el margen de ajuste según las características de cada circuito.

Carrera: control del despliegue energético y ritmo más estable

En condiciones de carrera, el foco está puesto en evitar diferencias excesivas entre autos derivadas del uso de la energía eléctrica. El despliegue del ERS (sistema de recuperación de energía) había generado variaciones abruptas de velocidad, especialmente en situaciones de adelantamiento.

Para corregir esto, se limita el uso del “boost” —la potencia extra proporcionada por la batería— a un máximo de +150 kW. Esto significa que, aunque los autos seguirán utilizando energía eléctrica para mejorar su rendimiento, las diferencias no serán tan pronunciadas como antes.

A su vez, el funcionamiento del MGU-K (el motor eléctrico que recupera y entrega energía) se ajusta según el sector del circuito. En zonas clave de aceleración, como la salida de curvas o los tramos de adelantamiento, podrá desplegar hasta 350 kW. Sin embargo, en otras partes de la vuelta, su potencia se reducirá a 250 kW.

Esta regulación busca equilibrar dos objetivos: mantener las oportunidades de sobrepaso y, al mismo tiempo, reducir las diferencias de velocidad que pueden generar situaciones de riesgo. En otras palabras, se intenta conservar el espectáculo sin comprometer la seguridad.

El accidente de Oliver Bearman en el GP de Japón El accidente de Oliver Bearman en el GP de Japón

Otro aspecto relevante es la limitación general en el uso de la batería durante la carrera. Al restringir el despliegue energético, se apunta a que el rendimiento sea más constante vuelta a vuelta, evitando picos que dependan exclusivamente de la gestión electrónica.

El resultado esperado es un ritmo más estable, donde la estrategia y la habilidad del piloto tengan mayor peso que la optimización del sistema híbrido.

Largadas: un nuevo sistema para evitar riesgos en la Fórmula 1

Uno de los puntos más innovadores del nuevo paquete reglamentario es la introducción de un sistema de seguridad específico para las largadas. Se trata de un mecanismo de “detección de baja potencia” que monitorea la aceleración de los autos en el momento de soltar el embrague.

Si el sistema detecta que un monoplaza acelera de manera anormalmente lenta —ya sea por un error del piloto o por una falla técnica—, activa automáticamente el MGU-K para proporcionar un impulso adicional que garantice una salida mínima segura.

Franco Colapinto y una maniobra a pura muñeca para evitar un choque con Lawson X @Alpine_club

Es importante destacar que este sistema no tiene un fin competitivo. Es decir, no busca mejorar la performance del auto, sino evitar situaciones peligrosas en las que un vehículo quede prácticamente detenido en la grilla mientras los demás avanzan a alta velocidad.

Para complementar esta medida, se incorporan señales visuales mediante luces intermitentes en la parte trasera y lateral del auto afectado. Estas alertas permiten que los pilotos que vienen detrás identifiquen rápidamente la situación y reaccionen en consecuencia.

Además, se implementa un ajuste en el sistema de energía previo a la largada: el contador se reinicia al inicio de la vuelta de formación, corrigiendo una inconsistencia detectada en el funcionamiento anterior.

Condiciones de lluvia: más control y mejor visibilidad

Las carreras en pista mojada también reciben atención en este nuevo paquete de cambios. En este caso, el objetivo es mejorar tanto el control del vehículo como la visibilidad, dos factores críticos en condiciones de baja adherencia.

En primer lugar, se reduce el despliegue máximo del ERS, lo que limita el par motor disponible. Esto ayuda a evitar pérdidas de tracción y facilita el control del auto, especialmente en aceleraciones.

En segundo lugar, se incrementa la temperatura de las mantas térmicas para los neumáticos intermedios. Este ajuste permite que los compuestos alcancen su rango óptimo de funcionamiento más rápidamente, mejorando el agarre desde el inicio.

Por último, se simplifica el sistema de luces traseras, con señales más claras y consistentes. Este cambio apunta a mejorar la visibilidad en condiciones adversas, reduciendo el riesgo de incidentes por falta de referencia visual.

fórmula 1 La FIA se hizo eco de las críticas tras las tres primeras carreras del año. www.formula1.com

Un paquete de ajustes con impacto progresivo

En conjunto, los cambios que debutan en Miami no buscan transformar la Fórmula 1, sino optimizar su funcionamiento en áreas específicas. La gestión de la energía sigue siendo un componente central, pero con un enfoque más equilibrado que prioriza la conducción y la consistencia.

La FIA mantendrá un seguimiento constante del impacto de estas medidas, con la posibilidad de introducir ajustes adicionales a lo largo de la temporada. Esto incluye la eventual modificación de los límites energéticos en función de los datos recogidos en pista.

El verdadero efecto de estas reglas se verá con el correr de las carreras. Sin embargo, el punto de partida está claro: menos complejidad innecesaria, más protagonismo del piloto y un intento por mantener el equilibrio entre tecnología y espectáculo en la categoría reina del automovilismo.