Franco Colapinto analizó el accidente de Bearman en Japón: "Iba 50 km/h más rápido que yo"

Franco Colapinto analizó el fuerte accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón y aportó su visión sobre una maniobra que generó tensión en plena carrera . El episodio se produjo cuando ambos pilotos venían de realizar sus detenciones en boxes y coincidieron en una zona veloz del circuito de Suzuka, con una marcada diferencia de ritmo entre ambos autos.

En ese contexto, el británico intentó evitar al Alpine, perdió el control sobre el césped y terminó cruzando la pista antes de impactar contra las defensas.

Al repasar lo ocurrido, Colapinto dejó en claro que la situación lo sorprendió: “Fue realmente extraño, para ser honesto. Yo estaba un poco expuesto. Creo que la diferencia de velocidad era tan grande, tan amplia”.

El argentino remarcó que el punto crítico fue la velocidad de cierre: “Es una curva que hacemos a fondo y él iba como más de 50 km/h más rápido que yo. Así que es muy extraño”.

También explicó la dificultad del sector: “Creo que se vuelve realmente complicado cuando las rectas no son rectas, porque estamos en apoyo y no en línea recta”.

Oliver Bearman alcanzó los 308 km/h en el momento de adelantar a Franco Colapinto (260 km/h). Una diferencia de 48 km/h. pic.twitter.com/lZkQXgJFP8

Ante las dudas sobre su trayectoria, Colapinto fue contundente: “Nunca me moví ni nada por el estilo. Creo que la diferencia de velocidad... es la principal razón por la que se vuelve peligroso”. La acción fue revisada por los comisarios, que finalmente descartaron cualquier investigación, validando la maniobra del piloto argentino.

Además, comparó lo sucedido con otras situaciones recientes en pista: “Son cosas que están pasando con estos coches. Solo tenemos que entender cómo hacer que sea un poco menos problemático”.

La preocupación de Franco Colapinto

Colapinto mostró preocupación por Bearman, quien sufrió un impacto de gran intensidad y debió ser asistido tras bajarse del monoplaza. Una vez finalizada la carrera, el argentino consultó por radio: “¿Bearman está bien?”, reflejando su inquietud por el estado del británico.

Desde el equipo le confirmaron que el piloto se encontraba consciente y en movimiento dentro del paddock, aunque afectado por el golpe.