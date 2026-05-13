La falla que todavía preocupa a Alpine pese al gran inicio de Colapinto y Gasly

El comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó señales positivas para Alpine . Con Pierre Gasly consolidado como líder deportivo y Franco Colapinto sumando actuaciones competitivas, la escudería francesa logró instalarse como una presencia habitual en la pelea por los puntos.

Sin embargo, puertas adentro todavía reconocen que el A526 arrastra una debilidad que condiciona su rendimiento en determinados circuitos.

A pesar de ocupar el quinto lugar en el campeonato de constructores , detrás de las cuatro escuderías más poderosas de la parrilla, Alpine considera que aún no logró explotar todo el potencial de su monoplaza. El problema principal aparece en curvas de alta velocidad, donde el auto sufre una falta de balance aerodinámico que genera subviraje y complica la estabilidad.

La situación fue detectada durante los ensayos de pretemporada en Baréin y, aunque el equipo consiguió minimizar parte de sus efectos en las primeras carreras del año, todavía no encuentra una solución definitiva. Steve Nielsen , director general dentro de la estructura, reconoció públicamente que se trata de la principal debilidad del A526.

El problema aerodinámico que condiciona al A526

"Probablemente siga siendo nuestra mayor debilidad", confesó Nielsen ante los medios durante el Gran Premio de Miami. Según explicó, la característica de ciertos trazados permite esconder parcialmente el inconveniente, pero el problema reaparece en circuitos con muchas curvas rápidas.

"Aquí (en Miami) es un problema menor porque no hay tantas curvas rápidas, así que este circuito y probablemente el próximo (Canadá) se adaptan un poco más a nuestras fortalezas que, por ejemplo, Barcelona", detalló el británico.

El equipo ya trabaja sobre nuevas piezas aerodinámicas para intentar corregir el comportamiento del auto. Una de las claves estará en la evolución del alerón delantero, componente que Alpine considera determinante para mejorar el balance general del monoplaza.

colapinto Pese al gran arranque de temporada, en Alpine se enfocan en las mejoras de cara a lo que viene. X @AlpineF1Team

"No es ningún secreto: tenemos un nuevo plano principal del alerón delantero y llegarán más piezas del alerón delantero para Barcelona para intentar solucionar eso. Así que, sinceramente, no lo sé. Necesitamos ir a un circuito con muchas curvas rápidas para ver qué ocurre, y este no es uno de ellos", agregó Nielsen.

Colapinto y Gasly sostienen el crecimiento de Alpine

Más allá de esa limitación técnica, los resultados deportivos fueron positivos para la escudería francesa en el inicio del campeonato. Gasly logró sumar puntos en las tres primeras competencias del año, mientras que Colapinto tomó protagonismo en Miami logrando su mejor desempeño histórico.

El piloto argentino consiguió clasificarse dentro del top 10 en ambas sesiones clasificatorias del fin de semana y terminó séptimo en la carrera principal, una actuación que reforzó la sensación de crecimiento dentro del equipo.

Ese rendimiento también estuvo acompañado por un paquete de mejoras introducido en Miami. Alpine llevó nuevas actualizaciones para el A526 y, según Nielsen, el impacto inicial fue alentador.

"Creo que está entregando lo que esperábamos, pero es muy difícil evaluar cosas en una sola sesión de entrenamientos libres cuando además estás probando todo tipo de otras cosas. Pero las mejoras que trajimos representaron un paso adelante", explicó.

Entre las novedades apareció un nuevo alerón trasero que llegó sobre la hora a Estados Unidos. La pieza fue utilizada únicamente por Gasly debido a que el equipo solo tenía una unidad disponible.

Alpine prepara nuevas mejoras para Canadá

La escudería confirmó que el desarrollo del A526 continuará de manera constante durante toda la temporada 2026. El nuevo reglamento técnico obligó a los equipos a acelerar la evolución de sus autos y Alpine no quiere perder terreno frente a Ferrari, McLaren y el resto de los equipos de punta.

"No se suponía que estuviera aquí, pero el hecho de no tener las dos carreras en Medio Oriente nos permitió acelerar el proceso. Originalmente queríamos traer dos, pero solo conseguimos una, y llegó en dos valijas, creo que el miércoles por la mañana", relató Nielsen sobre el nuevo alerón trasero utilizado en Miami.

alerón alpinr Alpine ajustó su diseño aerodinámico y recuperó un concepto similar al viejo DRS.

"Se ensambló aquí y ahora está en el coche de Pierre, así que hubo un gran esfuerzo por parte de la fábrica. Es una pena que no pudiéramos traer dos, pero para Montreal tendremos cuatro", añadió.

Mientras Alpine intenta consolidarse como el mejor equipo del “segundo pelotón”, la evolución técnica del A526 aparece como un factor decisivo para sostener el crecimiento mostrado en las primeras carreras. El rendimiento en Miami dejó señales alentadoras, especialmente por la competitividad que mostró Colapinto en ritmo de clasificación y carrera, pero dentro de la escudería saben que todavía existe margen para dar un salto más importante.

La prioridad ahora pasa por encontrar soluciones definitivas al comportamiento del auto en curvas rápidas, un aspecto que podría quedar más expuesto en circuitos europeos como Barcelona o Silverstone. Allí se verá si las nuevas piezas aerodinámicas realmente permiten equilibrar un monoplaza que, hasta ahora, logró compensar sus limitaciones gracias a una buena ejecución de carrera y al rendimiento de sus pilotos.

En Alpine también observan con atención la velocidad con la que evolucionan Ferrari, McLaren y Mercedes en una temporada marcada por el agresivo desarrollo técnico que trajo el reglamento 2026. Por eso, cada actualización adquiere un valor clave: no solo para acercarse a los equipos de punta, sino también para evitar perder terreno frente a sus rivales directos en la pelea por los puntos.

Con Colapinto adaptándose rápidamente a la estructura y Gasly manteniendo regularidad, el equipo francés atraviesa uno de sus comienzos más sólidos de los últimos años. Sin embargo, el verdadero desafío será transformar ese progreso inicial en una evolución sostenida a lo largo del calendario, especialmente en los circuitos donde las debilidades del A526 ya no puedan esconderse.