Alpine podría dejar atrás el rosa por una alianza millonaria con una marca de lujo

Alpine podría atravesar una transformación importante a partir de 2027. Mientras la escudería trabaja para consolidar su crecimiento deportivo en la Fórmula 1 , en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la posibilidad de un cambio clave fuera de la pista: la llegada de una reconocida marca de lujo italiana como sponsor principal.

Con BWT, la empresa austríaca dedicada al tratamiento de agua que acompaña al equipo desde 2022, el rosa dominó buena parte de la identidad visual de Alpine durante las últimas temporadas. Sin embargo, el vínculo contractual finalizará este año y, según distintas versiones, no sería renovado.

Ese escenario abrió la puerta a nuevas negociaciones comerciales y el nombre que empezó a sonar con más fuerza es el de Gucci. La firma italiana tendría interés en convertirse en el title sponsor de la estructura francesa, un acuerdo que modificaría no solo la decoración del monoplaza, sino también el nombre oficial del equipo.

Aunque desde Alpine evitaron confirmar públicamente las negociaciones, tampoco desmintieron las versiones que comenzaron a circular. Las estimaciones alrededor de la posible operación ubican el acuerdo en una cifra que podría oscilar entre 30 y 60 millones de euros, dependiendo del alcance comercial y publicitario que incluya el contrato.

En la actualidad, convertirse en patrocinador principal de una escudería de Fórmula 1 implica mucho más que colocar un logo sobre el auto. El sponsor principal pasa a formar parte central de la identidad del proyecto y obtiene una presencia dominante en todas las plataformas visuales y comerciales del equipo.

alpine Alpine podría cerrar un acuerdo millonario con una marca de lujo para 2027. Instagram @alpinef1team

En estructuras ubicadas en la zona media-alta de la grilla, como Alpine, el valor de los naming rights se mueve en cifras cercanas a los 45 o 55 millones de dólares anuales, impulsadas por el crecimiento global que tuvo la categoría en los últimos años.

Qué busca Gucci dentro de la Fórmula 1

Para una marca de lujo como Gucci, el desembarco en la Fórmula 1 representaría una oportunidad estratégica dentro de uno de los escenarios deportivos con mayor exposición internacional. El acuerdo incluiría presencia destacada en sectores clave del monoplaza. Además, la marca también tendría integración en la indumentaria de pilotos, mecánicos y miembros del equipo.

La inversión no se limita únicamente a la visibilidad televisiva. Dentro del paquete comercial también aparecen campañas conjuntas, acciones digitales, utilización de imagen y acceso a espacios VIP durante los Grandes Premios más importantes del calendario.

Ese último punto resulta especialmente atractivo para firmas vinculadas al mercado de lujo, ya que el hospitality en Fórmula 1 funciona como un espacio de relacionamiento con clientes exclusivos, empresarios e invitados de alto perfil.

Alpine piensa en el futuro mientras busca consolidarse

Mientras las negociaciones comerciales empiezan a ganar protagonismo, Alpine atraviesa una temporada de recuperación deportiva después de un 2025 complicado. La escudería decidió anticipar el desarrollo del modelo A526 y logró volver a competir dentro del grupo medio de la parrilla, una mejora que también ayudó a potenciar el atractivo comercial del equipo de cara a nuevos patrocinadores.

Además, la presencia de Franco Colapinto dentro de la estructura aumentó el interés mediático alrededor de Alpine, especialmente en mercados de América Latina.

franco colapinto miami El "factor Colapinto", clave para Alpine. Instagram @alpinef1team

Por ahora no existe un anuncio oficial, pero las versiones sobre la posible llegada de Gucci ya empezaron a instalar un interrogante dentro de la Fórmula 1: si el histórico color rosa que acompañó a Alpine durante los últimos años está cerca de desaparecer.